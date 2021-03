Münster rüstet sich zum Frühjahrsshopping

Shoppen in Münster mit Termin

Ludgeristraße und Prinzipalmarkt sind die großen Shoppingmeilen in Münster. In der Ludgeristraße befinden sich die Münster Arkaden mit ihren drei Ebenen und rund 40 Geschäften. Kunden können hier auf einen Click ihren Termin buchen . Außerdem befinden sich zwischen Prinzipalmarkt und Ludgeriplatz die großen Filialisten wie

Galeria Kaufhof

C&A

Peek&Cloppenburg

H&M

Superdry

Weitere beliebte Modehäuser wie Petzhold, Schnitzler oder Appelrath&Cüpper sind am Prinzipalmarkt ansässig. Wer auf der Suche nach großen Größen ist, kann Plus Size Fashion vom Badeanzug bis zur Abendmode in der Salzstraße 34 auf Termin shoppen. Bitte daran denken, dass in allen Geschäften, die das Terminshopping anbieten, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht. Online bestellte Ware kann - sofern es das Geschäft anbietet - ebenfalls unter Einhaltung der Hygieneregeln abgeholt werden.

Das Sortiment kleiner, innovativer Boutiquen entdecken

Das Schöne an Münster: Jedes Viertel bietet genug Raum, um kleine Läden abseits der ausgetretenen Pfade zu entdecken. Mitten in bester Citylage befindet sich der Shop "Love Story". Das Sortiment ist mit sehr viel Liebe zum Detail zusammengestellt und wer schöne Sachen in Verbindung mit exzellenter Beratung wünscht, erlebt in diesem Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes den Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte.

Auf der Suche nach Mustervielfalt und exklusiven Einzelteilen? Dann könnte "The Tina" im Kuhviertel die richtige Adresse sein. Der Concept Store bietet hochwertige Strickkollektionen und Kleider, die sonst niemand in Münster so im Programm hat. Nettes Extra: Bei "The Tina" gibt es exklusiv in Münster die Porzellanserie "Sieger by Fürstenberg". Ein Muss für zeitlose und klassische Produkte in Münster ist Mackenbrock unter den Arkadenbögen in der Bogenstraße. Neben hochwertiger Damenmode von renommierten Marken wie Hofius, Eva&Claudi sowie Oleana gibt es in dem Geschäft auch die berühmten Westfalenstoffe im traditionellen, aber auch im modernen Design. Geshoppt werden kann bei Mackenbrock auch Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge.

Ein paar Meter von der Innenstadt entfernt in der Hammer Straße dreht sich bei "frau többen - green. fair. fashion." alles um nachhaltig produzierte Mode. Besitzerin Andrea Többen definiert ihre eigenen Standards, was für sie fair und ökologisch ist und hat sogar Artikel aus Recyclingmaterialien im Sortiment. Noch mehr faire Kleidung gibt es bei "grüne wiese" im Spiekerhof. In derselben Straße befindet sich "Kauf dich glücklich", ein Concept Store rund um Mode, Naturkosmetik, Schmuck und Wohnaccessoires.

Aber auch bei kleineren Shops sollten Kunden sich im Vorfeld über Terminbuchungen informieren. Viele der genannten Stores bieten mittlerweile sogar einen Onlineshop bzw. Online-Shoppingmöglichkeiten an.

Paradies zum Schuhshopping

Wenn Münster eines zu bieten hat, dann Schuhparadiese. "Frau Schuh an der Kreuzkirche" bietet auf wenig Raum alles, was Frauenherzen höherschlagen lässt. Neben einer überraschenden, immer stylischen Auswahl an Schuhen gibt es auch wunderschöne Taschen, Gürtel, Tücher, Schmuck und sogar Socken. Klein und fein präsentiert sich auch der "Schuhsalon" in der Bogenstraße. Das Sortiment wird von den internationalen Messen weg geordert, um die neuesten Trends nach Münster zu holen. Dabei geht es längst nicht nur um angesagtes Schuhwerk. Der "Schuhsalon" ist gleichzeitig ein Concept Store, in dem das weitere Sortiment ständig durchwechselt. So lassen sich außergewöhnliche Damenpumps, rahmengenähte Herrenschuhe zusammen mit hochwertiger Papeterie oder anderen ausgefallenen Accessoires erstehen.

Wer dann immer noch keine passenden Schuhe gefunden hat und einfach noch mehr Auswahl benötigt, findet am Prinzipalmarkt das traditionsreiche Münsteraner Schuhhaus Zumnorde mit einem Sortiment für die ganze Familie. Die Filiale Zumnorde Signora, ebenfalls am Prinzipalmarkt, widmet sich den Bedürfnissen von Damenfüßen. Bequemschuhe gibt es bei Zumnorde Wellfit in der Georgenstraße.

Schönes für Zuhause in Münster shoppen

"Tischkultur!" ist der Laden für Innenraumkonzepte in der Melcherstraße im Kreuzviertel. Wer hier den berühmten Kleinkram für zu Hause sucht, wird garantiert mehr als fündig. Denn in einem der ältesten Geschäftsräume der Stadt, die unter Denkmalschutz stehen, gibt es ausgefallene, stilvolle und kreative Wohn- und Tischaccessoires. Wer einfach nur kommt, um zu schauen, wird begeistert sein von den Dekorationen, die harmonisch in die originale Fassade von 1928 eingebettet sind. "Tischkultur!" führt daneben ein ausgewähltes Angebot an Tüchern, Schmuck, Geldbörsen und Taschen. Ideal, um nach einem ausgefallenen Präsent für einen lieben Menschen zu schauen! Die Inhaberin bietet außerdem kreative Innenraumberatungen an.

Kunstgewerbe und außergewöhnliche Galerien finden sich auch in den kleinen verwinkelten Gassen des Kuhviertels. In diesem vielleicht ursprünglichsten Teil von Münster gibt es noch jede Menge kleine, inhabergeführte Geschäfte. Künstler und Kreative mieten sich bei "dein kreativregal" Verkaufsfläche und bieten ihre Unikate zum Verkauf an. Jeder Artikel ist einzigartig und eine klare Absage an die Massenproduktion. Ein Kultort, an dem ebenfalls der ein oder andere Schatz auf einen neuen Besitzer wartet: Das aus der Krimiserie Wilsberg bekannte "Antiquariat Söder".

Bei "Grün&Form“ in der Rosenstraße warten italienische und portugiesische Wohnaccessoires für viel mediterranes Flair. Auch die hauseigene Keramikserie lohnt, entdeckt zu werden! Liebhaber von skandinavischem Design werden vor Begeisterung Purzelbäume bei "One Day in Copenhagen" an der Rothenburg schlagen. 45 m² lassen von der Wäscheklammer bis zur Wandleuchte im nordischen Stil keine Wünsche offen.

Flexibel shoppen

Dank der Lockerungen steht dem Frühlingsshopping in Münster nur noch wenig entgegen. Durch Terminvereinbarung ist es wieder möglich, gezielt vor Ort im Einzelhandel zu shoppen. Wer in seinem Lieblingsladen keinen Termin ergattert, kann zumindest Bücher und Schreibwaren ohne vorherige Anmeldung shoppen. Bücher zum Beispiel bei Poertgen-Herder in der Salzstraße, bei extrabuch in der Spiekerstraße, der Fachbuchhandlung für Architektur, Design und Kunst oder im "ROSTA Buchladen", dem preisgekrönten Geschäft in der Aegidiistraße.