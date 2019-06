Ein guter Plan zum Parken am Flughafen Frankfurt - wie Sie viel Geld dabei sparen können

Jeder, der bereits geflogen ist, egal nun, ob vom Flughafen Frankfurt am Main, Flughafen München oder anderen, kennt das - Sie möchten Ihr Auto am Flughafen parken und geraten bereits bei der Parkplatzsuche in eine Stresssituation, welche sich bei der Betrachtung der Preise für eine Woche parken am Flughafen Frankfurt am Main nicht wirklich verbessert.

Deshalb stellt sich die Frage, ob das Auto am Flughafen zu parken gut ist, oder doch lieber irgendwo in der Nähe? Oder doch besser gleich das Auto daheim lassen und nach einer anderweitigen Möglichkeit suchen? Im nachfolgenden sehen Sie welche Alternativen Ihnen zur Verfügung stehen und natürlich auch was Sie diese kosten werden.

Direkt am Terminal parken

Die Möglichkeit, an welche die meisten Menschen wohl denken, ist das offizielle Parken des Frankfurter Flughafens direkt am Terminal 1 oder 2. Je nachdem wie viele Gehminuten das offizielle Parkhaus vom Terminal entfernt ist, sind die Kosten für das Parkhaus P8, P9 sowie P2 und P3 beispielsweise bei €140,- pro Woche parken. Das Parken direkt am Terminal mit nur 100 Metern Fußweg, kostet €160,-. Ein stolzer Preis für nur eine Woche parken, wenn man bedenkt, dass das €22,85 pro Tag sind! Das Geld wissen Sie bestimmt besser auszugeben, beispielsweise für einen netten Restaurantbesuch mit der Familie oder allgemein für Urlaubsaktivitäten. Es für das Parken am Flughafen Frankfurt auszugeben, ist jedenfalls reine Verschwendung.

Diese klassischen Parkmöglichkeiten des Frankfurt Airport kosten demnach soviel, in wie weit Sie bereit sind zum Terminal mit samt Gepäck zu laufen. Da eine Reise selbstverständlich nicht mit Stress und Hektik beginnen soll, ist es kaum verwunderlich, dass sich viele Reisende für die teure Parkmöglichkeit direkt neben dem Abflugterminal entscheiden, selbst wenn diese überteuert ist.

Anreise per Taxi

Eine Anreise mit einem Taxi erspart natürlich die Suche nach einem Parkplatz und allem was dazu gehört. Der große Vorteil eines Taxis ist es, dass dieses Sie direkt vor das Abflugterminal des Frankfurt Airport bringt, da es an den jeweiligen Terminals eine Kurzhaltezone gibt. Wenn Sie vom Frankfurter Zentrum zum Flughafen mit einem Taxi fahren möchten, kostet dies ca. € 40 und die Fahrtzeit beträgt ca. 22 Minuten. Sie können bereits vorab online nachsehen, wie viel eine Fahrt mit dem Taxi von Ihrer Wunschadresse zum Flughafen kostet. Die Fahrt mit dem Taxi geht natürlich vergleichsweise sehr schnell, doch ist es auch teuer, vor allem da auch noch eine Rückfahrt einkalkuliert werden muss.

Wenn Sie am Flughafen Frankfurt parken möchten ist dies dementsprechend teuer und deshalb kann eine Fahrt mit dem Taxi durchaus lohnenswert sein. Sie haben aber auch die Möglichkeit günstiger und dennoch sichererer Parkmöglichkeiten am Flughafen Frankfurt am Main.

Finden und Vergleichen von Parkplätzen mit Parkos

Da das Parken Flughafen Frankfurt zur Herausforderung werden kann und preislich sehr teuer ist, haben viele sogenannte alternative Parkanbieter begonnen ihre Dienste anzubieten. Mit ihrem Dienst haben die Anbieter eine Lücke geschlossen und Sie können davon nur profitieren. Es ist jedoch wirklich entscheidend, dass Sie auch alle Ihre Optionen kennen. Schließlich ist es nicht nur entscheidend das Sie Geld sparen, sondern das Sie eine sichere Parkoption finden, welcher Sie auch vertrauen können.

Ob Sie privat verreisen oder geschäftlich, das Problem ist allzeit das Gleiche. Wie eine bezahlbare, einfache aber auch vertrauenswürdige Parkmöglichkeit für die Zeit Ihrer Reise am Flughafen Frankfurt am Main zu finden, ohne das es Sie dabei Ihre Nerven, Zeit und zu viel Geld kostet?

Günstig parken am Flughafen Frankfurt ist möglich und ganz einfach. Um das Parken am Flughafen transparenter zu gestalten, hat die Vergleichswebseite Parkos damit begonnen, die alternativen Parkanbieter am Flughafen Frankfurt zu vergleichen und auf Ihrer Webseite zu listen. Mit der Hilfe von Parkos können Sie also nicht nur sehen, welche Anbieter für den Airport Frankfurt verfügbar sind, sondern auch was diese kosten, wie weit sie vom Flughafen entfernt sind, welche zusätzlichen Dienstleistungen diese Ihnen anbieten und natürlich auch wie andere Kunde diesen Parkanbieter bewertet haben.

Bei den alternativen Parkanbietern können Sie nicht nur einen weitaus günstigeren Preis erwarten, sondern natürlich auch einen hochwertigen Service. Günstig heißt in diesem Fall auf keinen Fall das ein Parkanbieter einen schlechten Service bietet oder die Qualität leidet, denn alle gelisteten Parkanbieter auf Parkos Webseite unterliegen hohen Sicherheitsstandards. Denn diese alternativen Parkanbieter sind vor allem wegen der großen Konkurrenz darauf angewiesen alle Kunden zufrieden zu stellen, da diese ansonsten kein zweites mal bei diesem Anbieter parken. Die Anbieter auf Parkos Website stehen Ihnen dabei meistens rund um die Uhr zur Verfügung. Da die Parkgelände oft nicht direkt neben den Terminals, sondern in wenigen Kilometern Entfernung zum Flughafen liegen, werden Sie per kostenlosem Transfer zum Flughafen, bis direkt vor Ihr Abflugterminal gebracht und dort natürlich nach Rückkehr auch wieder abgeholt. Sie müssen bei diesen Anbietern also nicht erst mehrere Gehminuten mit Gepäck in Kauf nehmen, sondern steigen aus dem Shuttle und begeben sich direkt zum Check-In Schalter. Freundliche Mitarbeiter stehen Ihnen auch beim Be- und Entladen Ihres Gepäcks zur Verfügung. Die alternativen Parkanbieter in Frankfurt am Main sind bereits für €44,- pro Woche buchbar, oder wenn Sie in einer Parkgarage überdacht parken möchten, können Sie dies für €64,- pro Woche parken buchen. Dies ist eine Ersparnis von mehr als 50%!

Natürlich haben es manche Reisende besonders eilig. Für diejenigen, die es besonders eilig haben, steht eine sehr komfortable und schnelle Variante des Parkens zur Verfügung, nämlich das Frankfurt Valet Parken. Der Service des Valet Parkens bedeutet, dass Sie mit Ihrem Auto bis an das Terminal des Flughafen Frankfurt fahren. Am Flughafen wird Ihr Fahrzeug von einem qualifizierten Fahrer des von Ihnen gebuchen Anbieters abgeholt und dieser parkt Ihr Auto für Sie, während Sie sich direkt und ohne Umwege zum Check-In für Ihren Flug begeben können. Selbstverständlich wird Ihr Auto wieder für Sie zum Flughafen gebracht, sobald Sie gelandet sind. Dadurch können Sie Ihre Reise umgehend fortsetzten.

Die kostenlose Variante

Trotz all dieser guten Ratschläge möchten Sie lieber nicht mit dem eigenen Auto anreisen? Natürlich können Sie sich auf von Freunden oder Familie zum Flughafen bringen lassen. Kostet nichts und ist trotzdem sehr bequem. Der Haken allerdings ist, dass Sie jemanden finden müssen, der “Taxi” für Sie spielt, da Sie natürlich auch wieder abgeholt werden müssen am Flughafen Frankfurt, sobald Sie zurückkehren.

Öffentliche Verkehrsmittel

Eine ebenfalls sehr kostensparende, aber nicht immer ganz nervenschonenende Methode, ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie haben dabei die Wahl zwischen Zug, Bus oder Straßenbahn. Wenn Sie mit der Bahn anreisen möchten, ist der Flughafen Frankfurt gut geeignet, da dieser einen eigenen Fernbahnhof hat. An diesem Angekommen, sind Sie nur ca. 10 Gehminuten vom Terminal 1 entfernt und zum Terminal 2 verkehrt ein Shuttle-Bus, der beim Terminal 1 abfährt. Vom Hauptbahnhof Frankfurt ausgehend, zahlen Sie für eine Fahrt mit der Bahn zum Frankfurter Flughafen ca. € 15,- pro Person. Auch können Sie mit dem Bus oder der Straßenbahn zum Flughafen gelangen, dies ist jedoch die etwas langsamere Möglichkeit der Anreise. Diverse Stadtbusse wie die Linie 21, 55 und 75 fahren den Flughafen Frankfurt an. Der Flughafen am Main verfügt auch über einen Regionalbahnhof, der von den Straßenbahnlinien S8 und S9 befahren wird. Die Kosten für eine Fahrt vom Frankfurter Zentrum belaufen sich auf ca. € 10,- pro Person und pro Fahrt.