Wenn es nach Verspätungen oder Ausfällen im öffentlichen Personenverkehr keine Entschädigung gibt, wenden sich Betroffene am besten an die SÖP. Foto: Roland Weihrauch

Immer wieder sorgen Unpünktlichkeit oder Ausfälle im öffentlichen Personenverkehr für großen Ärger bei Reisenden. Wer eine Entschädigung will, kann sich an die SÖP wenden. Was genau steckt hinter den drei Buchstaben?