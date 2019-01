Verdi hatte bereits am Berliner Flughafen zu einem mehrstündigen Warnsteig aufgerufen. Nun sollen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart Aktionen folgen. Foto: Paul Zinken

Am Donnerstag will das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen streiken. 111.000 Reisende könnten von Ausfällen oder Verspätungen betroffen sein. Haben Fluggäste einen Anspruch auf Ersatzbeförderung?