Traumziel Toskana: So gelingt die perfekte Rundreise

Urlaub auf dem Bauernhof? In der Toskana sehr beliebt

Ein besonderes Erlebnis sind die vielen sogenannten „Agriturismo“-Gasthöfe, die es vor allem im ländlichen Italien gibt. Dort können Urlauber ein wenig Landluft schnuppern und die schöne Natur in vollen Zügen genießen. Im besten Fall können sie sogar noch die auf dem Gasthof hergestellten eigenen Produkte wie zum Beispiel Olivenöl und Wein probieren – und wo schmecken diese besser als in der sonnenverwöhnten Toskana.

Lucca: Guter Startpunkt einer Toskana-Rundreise

Lucca ist ein wunderbarer Ort, um in eine Toskana-Reise zu starten. Die Stadt ist nicht ganz so touristisch wie Florenz oder Siena, aber dennoch unheimlich charmant. Urlauber können auf der alten Stadtmauer spazieren gehen, sich durch die Gassen treiben lassen und auf der Piazza dell’Anfiteatro in einem der zahlreichen Straßencafés sitzen. Wie der Name bereits erahnen lässt, wurde der Platz auf den Mauern eines alten Amphitheaters errichtet.

Siena ist immer eine Reise wert

Auch in Siena gibt es einen derart besonderen Platz. Auf der Piazza del Campo werden immer noch Pferderennen ausgetragen. Das Palio von Siena gilt als das härteste Pferderennen der Welt und findet zweimal im Jahr statt. Zwar können auf dieses Pferderennen keine Wetten abgeschlossen werden, da das aus historischen Gründen Unglück bringen würde. Wer Sportevents mag und gerne mal auf den Ausgang einer Partie wettet, kommt beim Palio zwar nicht auf seine Kosten, Spieler können aber Angebotscodes nutzen , um auf andere Sportevents weltweit zu wetten.

Der Piazza del Campo ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit Sienas. Auch der Dom von Siena ist wunderschön und mit seinem schwarz-weißen Marmor absolut einzigartig. Die mittelalterlichen Gassen der Stadt laden zum Flanieren ein und einen Aperol Spritz in einer der zahlreichen Bars wirkt nach einem Tag voller Sightseeing sehr erfrischend.

Foto: Pixababy.com, MustangJoe

Florenz: Überbleibsel aus der Renaissance

Die meistbesuchte Stadt der Toskana ist bekannter Weise Florenz. Als eine der reichsten Städte des 15. und 16. Jahrhunderts gibt es in Florenz einige der wertvollsten Kunstschätze der Welt ( u.a. von Leonardo da Vinci ) zu besichtigen. Die Uffizien sind hier eine der Hauptanlaufstellen. So findet man hier neben Boticellis “Geburt der Venus” auch Michelangelos “Heillige Famile”.

Weitere herausragende Sehenswürdigkeiten sind die Piazza della Signoria mit den Skulpturen aus der Renaissance, die Ponte Vecchio und allen voran der Dom von Florenz. Von der Piazzale Michelangelo hoch oben über der Stadt haben Besucher eine beeindruckende Aussicht über ganz Florenz, mit der prominenten Kuppel des Doms als Blickfang. Besonders zum Sonnenuntergang lohnt sich ein Besuch, am besten mit einer Flasche Wein im Gepäck.

Das beste Eis gibt es in San Gimignano

San Gimignano ist ein weiteres absolutes Muss für eine Toskana-Reise. Die Stadt ist aufgrund der 14 noch stehenden, steinernen Wohntürme auch als das „Manhattan des Mittelalters“ bekannt. Schon von weitem sticht die „Skyline“ der Stadt aus dem Landschaftsbild heraus.

Auf der Piazza della Cisterna in San Gimignano befindet sich eine der besten Eisdielen der Welt. Der Gelateria Dondoli sollten Urlauber unbedingt einen Besuch abstatten – wenn möglich auch gleich mehrfach, um all die leckeren Eissorten zu probieren.

Wann ist die Toskana besonders schön?

Die beste Reisezeit für die Toskana ist im Frühjahr und im Herbst. Im Sommer wird es - vorallem während der Ferienzeiten - nicht nur sehr voll, sondern auch sehr heiß. Stadtbesichtigungen oder Wanderungen in der schönen Natur können so oft eher anstrengend als entspannend werden. Der Frühling ist eine herrliche Reisezeit – es ist noch nicht so heiß und die Natur erwacht gerade erst aus ihrem Winterschlaf.

So kommen Urlauber in die Toskana

Reisende können entweder aus Deutschland mit dem eigenen Auto anreisen und sind dann vor Ort maximal flexibel. Oder sie fliegen nach Pisa oder Florenz und starten dort ihre Toskana-Rundreise.

In der Hauptsaison und auch rund um Feiertage wie Ostern und Pfingsten, sollten Unterkünfte im Voraus reserviert werden – zumindest wenn gewisse Ansprüche vorhanden sind. Eine ruhige und authentische Art seinen Urlaub zu verbringen ist, sich ein schönes Agriturismo als Ausgangspunkt auszusuchen, und von dort aus Tagesausflüge in die verschiedenen Städte der Toskana zu machen.

Egal für welche Form des Toskanaurlaubs man sich entscheidet, die Region ist immer eine Reise wert.