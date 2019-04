Auszeit vom stressigen Alltag in Münster

Das wunderschöne Allgäu entdecken

Das Allgäu ist eine Region in Bayern, liegt direkt an den Alpen und zählt zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. Traumhaftes Bergpanorama, grüne Wiesen oder schneebedeckte Weiden prägen das Landschaftsbild. Typisch für die Naturidylle sind die grasenden, braunen Kuhherden vor der traumhaften Bergkulisse. Das Allgäu überzeugt durch die wunderschöne Natur, die Ruhe und die Tradition. Viele kulturelle Bräuche lassen sich das ganze Jahr über erleben und die typische Allgäuer Küche verwöhnt den Gaumen. Wer im Allgäu Urlaub macht, der bekommt Natur pur. Fernab von der Großstadthektik in Münster kann man hier wirklich zur Ruhe kommen und die Umgebung genießen. Die beliebte Urlaubsregion vereint Aktivurlaub mit Entspannung und Natur.

Gesundheit und Wellness an einem Ort

Im Allgäu befinden sich viele Kurorte, an denen alles rund um Gesundheit und Erholung geboten ist. Viele Hotels bieten spezielle Arrangements, bei denen die Entspannung vom Alltag im Vordergrund steht. Wellnessprogramme und -einrichtungen unterstützen den Erholungseffekt. Saunalandschaft, Badeseen, Massagen und spezielle Angebote wie Yoga, Meditation oder Waldbaden helfen den gestressten Stadturlaubern zur Ruhe zu kommen und neue Kräfte zu sammeln. Wer seinen Aufenthalt rundum genießen möchte, der sollte seinen Urlaub in einem Panorama Hotel buchen, denn hier kann man auch vom Hotelzimmer, Restaurant oder Wellnessbereich aus die wunderschöne Berglandschaft genießen. Mit Panoramablick auf die wunderschöne Bergkulisse, leckerer Gastronomie, entspannenden Wellnessangeboten und vielen Aktivitäten kann man sich hier so richtig vom stressigen Stadtleben in Münster erholen.

Vielseitiger Urlaub im Allgäu

Das Allgäu ist als Urlaubsort gerade wegen der Vielseitigkeit so beliebt. Denn hier kommen fast alle auf ihre Kosten: Naturliebhaber, Sportbegeisterte, Genussmenschen oder Ruhesuchende. Nur auf das hektische Großstadtleben muss man hier verzichten: Die größte Stadt im Allgäu, Kempten, hat lediglich ca. 68 Tausend Einwohner. Doch wer im Allgäu Urlaub machen möchte, der ist nicht auf der Suche nach Großstadtflair, sondern nach Natur und Bergen. Hier kann man im Winter Skifahren, Langlaufen oder Rodeln, im Sommer laden Seen zum Baden ein, die Berge zum Wandern, Klettern und Bergsteigen und die vielen Fahrradrouten zum Radfahren oder Mountainbiken. Nach dem Sport kann man dann die deftige Küche der Region genießen und typische Leckereien wie Kässpatzen, Krautspätzle oder Nonnenfürzle genießen. Es lohnt sich, Urlaub im Allgäu zu machen!