Berlin (dpa/tmn) - Die Osterferien sind vorbei, aber damit entspannt sich die Verkehrslage auf Deutschlands Straßen nur mäßig. Am kommenden Wochenende (3. Mai bis 5. Mai) wird das Verkehrsaufkommen dennoch hoch sein, so der Auto Club Europa (ACE).

Wegen des Maifeiertags gehen zwar viele Ausflügler frühzeitig ins Wochenende. Mit Pendlerstaus am Freitagnachmittag ist dennoch zu rechnen. Vor allem auf folgenden Strecken:

A 1 Fehmarn - Lübeck - Hamburg / Osnabrück - Münster - Köln /Trier - Saarbrücken A 2 Kamener Kreuz - Oberhausen - Dortmund A 3 Regensburg - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Köln - Oberhausen - Arnheim A 4 Chemnitz - Dresden - Görlitz A 6 Mannheim - Heilbronn A 7 Hamburg / Bad Fallingsbostel - Kassel - Würzburg - Ulm - Memmingen A 8 Salzburg - München / Ulm - Stuttgart - Pforzheim A 9 Nürnberg - Halle/Leipzig - Berlin A 10 Berliner Ring A 20 Wismar - Rostock - Grimmen A 24 Berliner Ring - Pritzwalk A 27 Walsrode - Bremen - Bremerhaven A 45 Dortmund - Hagen - Gießen A 46 Düsseldorf - Wuppertal A 73 Bamberg - Nürnberg A 99 Umfahrung München

In Österreich ist auf den klassischen Transitrouten in Urlaubsgebiete mit viel Verkehr zu rechnen, vor allem am Freitag und am Sonntag. Stichprobenartige Verkehrskontrollen sorgen für weitere Zeitverluste.

In der Schweiz kommt es am Freitagnachmittag zu Verzögerungen durch Feierabendverkehr. Am Samstag und Sonntag dagegen ist nur vereinzelt auf den Transitstrecken mit Behinderungen zu rechnen, so der ACE.