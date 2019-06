Sommerferien zuhause – Ausflugsziele in Münster und Umgebung

Damit die Sommerferien jedoch in jedem Fall zu einem vollen Erfolg werden, ist es jedoch natürlich wichtig, sich für die passenden Ausflüge und touristischen Highlights zu entscheiden.

Die folgende Auflistung zeigt einige der beliebtesten Ausflugsziele der Region auf. Teilweise handelt es sich hierbei um echte Klassiker, manchmal um wahre Geheimtipps. Generell gilt jedoch, dass es Münster definitiv wert ist, im Rahmen eines freien Tages erkundet zu werden.

Tipp Nr. 1: die Adventurebox Münster

Exitgames erfreuen sich mittlerweile einer besonderen Beliebtheit und spielen unter anderem auch im so oft zitierten Start Up Bereich eine tragende Rolle.

In Münster wird das Konzept jedoch noch einmal auf ein neues Level gehoben. Denn: die Aufgabe der Spieler ist es hierbei nicht nur, aus einem Raum zu entkommen, sondern tiefergehende Aufgaben zu lösen.

Eine ideale Freizeitbeschäftigung, die nicht nur in Junggesellenabschieden ihr Publikum finden dürfte. Und wer weiß? Vielleicht erreichen besagte Escape Games in ein paar Jahren einen ebenso klassischen Kultfaktor wie die Geschichten rund um Urmel und Co. ?

Tipp Nr. 2: Schwimmen in Rhede

Sicherlich wird der Sommer auch in diesem Jahr den passionierten Schwimmbadgängern ab und an in die Hände spielen. Daher ist es sinnvoll, mindestens einen Ausflug in das Hallen- und Freibad in Rhede auf die ganz persönliche Bucket-List zu setzen.

Sollten die Temperaturen nicht ganz so sommerlich ausfallen, kann hier natürlich immer noch in die überdachte Variante gewechselt werden.

Besonders praktisch ist es in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass das Schwimmbad sowohl Becken für kleine als auch für große Schwimmer bietet. Ideal also, für Familien, die einen abwechslungsreichen und aktiven Tag erleben möchten.

Wenn der Nachwuchs dann am Abend glücklich und zufrieden eingeschlafen ist, ist das die perfekte Gelegenheit, selbst auch ein wenig zu entspannen und beispielsweise eines der zahlreichen Online Casinos aufzusuchen, die seriös sind, ein breitgefächertes Angebot offerieren und sich noch dazu durch einen hohen Nutzerkomfort auszeichnen.

Tipp Nr. 3: der Allwetterzoo

Beim Allwetterzoo in Münster handelt es sich um ein weiteres Highlight, welches sich sowohl an Singles als auch an Familien richtet.

Hier leben circa 3.000 Tiere in teilweise ganz besonders gestalteten Anlagen. Wer sich hier ausreichend Zeit nimmt, wird oft auch schnell auf besondere Details aufmerksam. Dank der großen Gehege und der liebevollen Gestaltung macht dieser Zoobesuch, nicht nur BVB Fans , ganz besonders viel Spaß.

Wer noch mehr Infos zu den verschiedenen Tierarten erhalten möchte, sollte sich unter anderem auch im Zusammenhang mit Führungen durch den Zoo erkundigen. Diese finden teilweise auch am Abend und während der Ferienzeit statt.

Noch aufregender gestaltet sich ein Zoobesuch dann, wenn nicht „nur“ geschaut, sondern auch mitgefüttert werden kann. Genau das ist im Allwetterzoo in bestimmten Bereichen möglich.

Foto: Pixabay.com / Couleur

Tipp Nr. 4: der Swinggolfplatz

Beim Swinggolf handelt es sich um einen besonderen Trend, welcher es geschafft hat, seinen ersten „Boom“ zu überstehen und bereits von vielen Familien in ihr Freizeitprogramm aufgenommen zu werden.

Aufgrund der vergleichsweise einfachen Spielregeln und der Faszination, die sich mit diesem Sport verbindet, lohnt sich ein Besuch auf dem Swinggolfplatz in Münster vor allem auch für Familien mit Kindern. Nicht vergessen: bequeme Kleidung und gegebenenfalls Sonnencreme!

Tipp Nr. 5: der Biotopwildpark

In Isselburg, im Biotopwildpark, fühlen sich kleine und große Naturliebhaber besonders wohl. Das Areal bietet insgesamt 300 Tieren aus 45 unterschiedlichen Arten ein Zuhause. Auf mehr als 50 Hektar haben die Besucher hier die Möglichkeit, nicht nur die Natur zu erforschen, sondern auch spazieren zu gehen und das (hoffentlich) schöne Wetter zu genießen. Wer hier einen kompletten Tag verbringen möchte, sollte festes Schuhwerk anziehen. Somit ist sichergestellt, dass die gut ausgebauten Wege komfortabel passiert werden können.

Ab und an werden hier auch verschiedene Events, wie zum Beispiel Führungen und Falkenshows, angeboten. Wer ein solches Highlight erleben möchte, sollte sich im Vorfeld über die entsprechenden Uhrzeiten erkundigen und seinen Besuch entsprechend planen.

Tipp Nr. 6: das Freilichtmuseum

Auf der Suche nach einem passenden Mix aus Kultur und Natur? Historisch interessierte Touristen und Münsteraner kommen nicht nur im Zusammenhang mit dem Limesmuseum, sondern unter anderem auch im Freilichtmuseum Mühlenhof auf ihre Kosten. Dieses hat über das ganze Jahr hinweg geöffnet und bietet seinen Besuchern unter anderem ungefähr 30 alte Gebäude, mit denen eine Reise zurück in die Vergangenheit gewagt werden kann.