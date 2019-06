Sommerurlaub 2019 zu Hause: So geht’s

Nicht jeder kann oder mag im Sommer in einen weit entfernten Urlaubsort fahren. Das „Urlauben“ in Deutschland wird seit Jahren immer beliebter und genau davon profitiert auch das Münsterland. Während Einheimische ihre Region gerne mit »zwischen Hügeln und Misthaufen« beschreiben - Ein Fakt, der übrigens auf die Einwohner jeglicher Urlaubsregionen auf die eine oder andere Art zutrifft - wissen Urlauber, was sie am Münsterland haben. Und selbst für Einheimische gibt es hier unglaublich viel zu entdecken und zu unternehmen. Warum sich diesen Sommer nicht einmal in der Heimat als Tourist geben und die Gegend erkunden? Dieser Artikel gibt einige Tipps.

Von Münstersche Zeitung