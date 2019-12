Wernigerode (dpa) - Im Museum Schloss Wernigerode wird heute eine Sonderausstellung anlässlich des 20. Geburtstags des touristischen «Gartenträume»-Netzwerks eröffnet.

Bis 3. Mai 2020 läuft die Schau «Leidenschaft für Schönheit - Gartenträume in Sachsen-Anhalt». Sie widme sich dem Wesen und der Einzigartigkeit der 50 historischen Park- und Gartenanlagen, die in der Initiative «Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt» vereint sind. Gezeigt werden in dem Schloss nahe der Grenze zu Niedersachsen unter anderem Originalpläne, Gemälde, alte Werkzeuge und Skulpturen.

Seit dem Jahr 2000 erhält und vermarktet das «Gartenträume»-Netzwerk gartengeschichtliche Schätze im Land. Dazu gehören sowohl die berühmten Parks des Gartenreichs und Unesco-Weltkulturerbes Dessau-Wörlitz als auch weniger bekannte Anlagen.