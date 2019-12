Weihnachtszeit - Reisezeit: Tipps wie Sie selbst bei Problemen einen kühlen Kopf bewahren

Die eigenen Rechte kennen

Gerade wenn es um den Flugverkehr an Weihnachten geht, entstehen die Probleme nicht notwendigerweise aufgrund von höherer Gewalt, sondern weil in der allgemeinen Hektik Fehler aufgetreten sind. Dies ist besonders ärgerlich, weil gerade zu Weihnachten niemand gerne zu spät kommen möchte. Im Gegenteil kann man in der Regel gar nicht früh genug nachhause gelangen, um vor Beginn der Festlichkeiten noch ein wenig heimelige Ruhe zu genießen. Aber immerhin ist nach den Feiertagen vielleicht noch ein gewisses Extra drin, weil die verantwortlichen Fluglinien bzw. Reiseveranstalter für Verspätungen einen Ausgleich zu leisten haben. Wie hoch dieser ausfällt hängt von der Länge der Verspätung wie auch von der Flugdistanz ab. Daher lohnt es sich, sich vor Abflug entsprechend zu informieren, um im Falle eines Falles den Entschädigungsrechner von Flightright schnell zur Hand zu haben. Ergibt der Rechner, dass Anspruch auf eine Entschädigung besteht, können die Flightright-Reiserechtsexperten auch gleich beauftragt werden, diese bei der Fluggesellschaft einzufordern. Da nur im Erfolgsfall eine kleine Provision fällig wird, bietet sich betroffenen Reisenden so eine gute Möglichkeit, stressfrei und ohne Risiko ihre Rechte geltend zu machen.

Beweise sichern

Solange man sich noch im Wartebereich des Flughafens befindet macht es jedoch in der Regel mehr Sinn, sich zunächst um die Beschaffung von Nachweisen für die Verspätung zu kümmern, als den Schadensersatz genau zu berechnen . Eine schriftliche Bestätigung ist in der Regel die beste Möglichkeit, später nachweisen zu können, dass und warum es zu einer Verspätung kam. Anderenfalls wird von der Gegenseite oft das Vorliegen einer Verspätung bestritten oder sich auf höhere Gewalt berufen. Deshalb kommt der Sicherung von Beweisen entscheidende Bedeutung für das spätere Verfahren zu.

In Ruhe früher reisen

Die Probleme auf den verschiedenen Verkehrswegen um die Weihnachtszeit haben viel damit zu tun, dass alle erst kurz vor oder direkt an Heiligabend zuhause eintreffen möchten. Dann kann es schnell zu überfüllten Zügen und Autobahnen bzw. überbuchten Flugzeugen kommen. Wesentlich entspannter lässt es sich dagegen reisen, wenn man ein oder zwei Tage vor der großen Reisewelle unterwegs ist. Stehplätze im Zug oder verspätete Flüge sind dann eher die Ausnahme als die Regel. Letzte Besorgungen lassen sich oft auch noch nach der Ankunft erledigen und im Zweifel auch etwas Arbeit in die Feiertage mitnehmen. Oder man legt den erneuten Arbeitsbeginn vor Silvester. Ruhiger und konzentrierter lässt sich in den meisten Beschäftigungsfeldern zu keiner anderen Zeit des Jahres arbeiten. Insofern ist es zumindest eine Überlegung wert, einen Großteil an Reisestress während der Feiertage schlicht und einfach dadurch zu vermeiden, dass man früher an- und abreist.