Hamburg (dpa/tmn) – Die Sommerferien haben in einigen Bundesländern schon begonnen, in anderen stehen sie kurz. Wer Urlaub an den deutschen Küsten plant, muss sich auf frische Badetemperaturen einstellen: Über die 19-Grad-Marke kommen Nord- und Ostsee derzeit nicht hinaus, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Auf Norderney werden zum Beispiel 18 Grad gemessen, auf Usedom 19. Der Bodensee kommt immerhin auf 21 Grad Wassertemperatur.

Am Mittelmeer wartet naturgemäß deutlich wärmeres Wasser auf Urlauber. Mallorca und das griechische Korfu etwa liegen bei 25 Grad, in Rimini an der Adria sind es 26 Grad, und die Kanarischen Inseln liegen zwischen 21 und 23 Grad. Im östlichen Mittelmeer werden im Meer rund um Zypern sogar 27 bis 28 Grad gemessen.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 16-21 Algarve-Küste 18-20 Azoren 21-22 Kanarische Inseln 21-23 Französische Mittelmeerküste 18-23 Östliches Mittelmeer 24-28 Westliches Mittelmeer 18-27 Adria 24-27 Schwarzes Meer 25-28 Madeira 22 Ägäis 24-26 Zypern 27-28 Antalya 28 Korfu 25 Tunis 24 Mallorca 25 Valencia 26 Biarritz 21 Rimini 26 Las Palmas 22 Oslo 19

Wassertemperaturen in Deutschland: Ostseeküste 16-19 Nordseeküste 16-19 Helgoland 16 List/Sylt 18-19 Norderney 18 Fehmarn 16-18 Rügen 17-19 Usedom 19 Bodensee 21

© dpa-infocom, dpa:200707-99-706274/2