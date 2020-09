Deutschlands Küsten – faszinierende Urlaubsregionen vor unserer Haustür

Viel zu entdecken und zu erleben

Ob an der Nordseeküste mit ihrem Wattenmeer, den Halligen und den zahlreichen Inseln oder an der insgesamt rund 2.000 Kilometer langen Ostseeküste, die von Flensburg bis an die polnische Grenze reicht, in Deutschlands Norden gibt es für große und kleine Urlauber eine Menge Interessantes und mitunter auch Überraschendes zu entdecken. Die reizvollen Nord- und Ostseelandschaften und die langen Strände laden zu ausgedehnten Wanderungen oder Radtouren ein. Auch an Freizeitparks, Museen und anderen Sehenswürdigkeiten herrscht kein Mangel, sodass auch dann keine Langeweile aufkommt, wenn kein Strand- oder Badewetter herrscht. Eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur ist bis auf wenige Ausnahmen überall vorhanden. Und der Weg an Deutschlands Küsten lohnt sich nicht nur zur Haupturlaubszeit in den Sommermonaten, sondern im Prinzip das ganze Jahr hindurch.

Vielfältige Auswahl an Urlaubsquartieren für jedes Budget

Ob Campingplatz, Hotel oder Ferienwohnung, – Übernachtungsmöglichkeiten gibt es an Nord- und Ostsee in großer Auswahl. Besonders beliebt sind Ferienhäuser oder Travanto Ferienwohnungen , in denen sich jeder seinen Urlaub ganz nach eigenen Wünschen gestalten kann, und das ganz wie zu Hause – ohne feste Essenszeiten und ohne Gedränge mit anderen Gästen am Buffet. Neben überregionalen Anbietern, die Quartiere in ganz Deutschland oder in der gesamten Küstenregion anbieten, existieren auch eine Reihe von Ferienwohnungsportalen, die sich auf bestimmte Regionen und Marktsegmente wie zum Beispiel Sylter Ferienwohnungen, Ferienwohnungen auf Rügen oder andere Orte spezialisiert haben. Dank der großen Auswahl stehen die Chancen oftmals nicht schlecht, auch noch kurzfristig ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung an Nord- oder Ostsee buchen zu können. Für die Hauptsaison in den Sommermonaten oder für die Tage um Weihnachten und Silvester herum sind viele Quartiere allerdings schon langfristig ausgebucht, sodass sich für diese Zeiten eine frühzeitige Reservierung empfiehlt.

Zahlreiche Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten an Deutschlands Küsten

Der besondere Reiz eines Urlaubs an Nordsee oder Ostsee liegt sicherlich nicht nur darin, ein paar Strand- und Badetage am Meer zu verbringen, sondern auch zahlreiche interessante Ausflugsziele besuchen zu können. Dazu zählen Tagesausflüge in eine der alten Hansestädte wie zum Beispiel Bremen, Hamburg, Lübeck oder Stralsund ebenso wie berühmte Naturdenkmale, etwa die markanten Kreidefelsen auf der Insel Rügen. Wer sich für besonders für maritime Themen interessiert, sollte nicht versäumen, den Hamburger Hafen bei einer Barkassenrundfahrt zu erkunden oder sich eines der originalen Museumsschiffe anzusehen, die an verschiedenen Orten ausgestellt sind. So kann beispielsweise in Hamburg St. Pauli am Fischmarkt mit U-434 ein originales sowjetisch-russisches U-Boot besichtigt werden, dass zu den weltweit größten U-Booten mit konventionellem Antrieb gehört. In Sassnitz auf Rügen hingegen empfängt mit der HMS Otus ein britisches U-Boot aus den 1960er Jahren interessierte Besucher. Und das Schifffahrtsmuseum Rostock ist in einem ehemaligen Stückgutfrachter untergebracht, der von 1958 bis 1969 im Liniendienst auf verschiedenen Weltmeeren eingesetzt war und seit 1970 als Museumsschiff dient.