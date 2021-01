5 Tipps für die Urlaubsplanung in Tansania

1. Die beste Reisezeit für Tansania

Für einen Urlaub in Tansania ist der Zeitraum von Januar bis März optimal. In diesen Monaten herrscht in den heimischen Gefilden der Winter mit eisigen Temperaturen, dazu sind die Tage kurz und grau. Wer dem Schneematsch entkommen möchte, kann sich in Ostafrika auf warme Temperaturwerte freuen. Des Weiteren findet in dieser Zeitspanne die Große Migration statt, in der Millionen von Tieren instinktiv dem einsetzenden Regen folgen und sich dem wechselnden Angebot an Nahrungsmitteln anpassen. Das Ziel ist die südliche Serengeti und der Ngorongoro Krater sowie die dazu gehörige Conservation Area. Um dieses einmalige Naturschauspiel hautnah zu erleben, sollten Besucher einen Urlaub in Tansania beim spezialisierten Reiseveranstalter buchen.

2. Safari im Nationalpark erleben

Während einer Safari geht es auf die Suche nach wilden Tieren. Zu den beliebtesten Tierarten in Tansania gehören die Big Five:

- Büffel

- Elefanten

- Leoparden

- Löwen

- Nashörner

Darüber hinaus gibt es vor Ort Antilopen, Giraffen sowie unzählige wunderschöne Vögel, die den Betrachter mit ihrem farbenfrohen Federkleid beeindrucken. Auf der geführten Safari zeigt ein privater Guide den Teilnehmern die besten Plätze für die Beobachtung der einheimischen Flora und Fauna.

3. Strandurlaub auf den vorgelagerten Inseln einplanen

Die Insel Sansibar liegt malerisch vor der Küste von Tansania und wird von den Nachbarinseln Pemba sowie Mafia Island umrahmt. Diese Destinationen sind nur eine kurze Flugreise vom Festland entfernt und bieten perfekte Bedingungen für einen Strandurlaub . Nach der abenteuerlichen Safari laden die weißen Strände zum Entspannen und Sonnenbaden ein. Wer sich genug erholt hat, für den stehen auf den Inseln diverse Aktivitäten rundum den Wassersport bereit, genauso wie interessante Ausflugsziele.

4. Wandern in den Bergen

Im Landesinneren erheben sich in Tansania hohe Berge, der höchste Gipfel ist der weltberühmte Kilimanjaro . Die Route ist relativ anstrengend, sie belohnt den Wanderer aber mit magischen Ausblicken. Sehenswert ist auch der Mount Meru, der sich direkt daneben befindet. Dank der höheren Lage herrschen in den Bergen angenehm milde Temperaturen, ideal für lange Wandertouren. Alternativ lassen sich die Ngorongoro Highlands per Pedes erkunden, vom Ngorongoro Crater bis zum Lake Natron. Im Süden Tansania bieten sich die Udzungwa Mountains für Wanderungen an.

5. Reisedokumente überprüfen und Visum in Vorfeld beantragen

Für die Einreise nach Tansania ist ein Reisepass erforderlich, welcher bei der Rückkehr noch mindestens sechs Monate gültig ist. Deshalb muss dieser Faktor unbedingt vor der Buchung einer Reise überprüft werden, um Probleme am Flughafen zu vermeiden. Außerdem benötigen Besucher ein Visum, das 50 US Dollar kostet. Zwar lässt sich das Visum bei der Ankunft am Flughafen anfordern, allerdings ist dieser Prozess mit einer Wartezeit von etwa einer Stunde verbunden. In der Hochsaison kann es bedingt durch den Ansturm der Touristen sogar noch länger dauern. Wer auf lange Wartezeiten an der Grenze verzichten möchte, kann sich vorher das Visum direkt online beim tansanischen Immigration Department organisieren.