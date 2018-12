Dünner werdendes, plötzlich oder mit zunehmendem Alter ausfallendes Haar kann das Selbstbewusstsein nachhaltig beeinflussen. Immerhin steht volles Haar für Jugendlichkeit, für Dynamik und für Attraktivität. Eine Haartransplantation bietet Ihnen die Möglichkeit, Haarausfall zu stoppen und Ihr Haar neu wachsen zu lassen. Wichtig ist hierbei, dass Sie sich für eine erfahrene Haarklinik und eine zu Ihnen passsende Behandlungsmethode entscheiden. Die Ärzte der First Haar Clinic führen seit vielen Jahren Haartransplantationen durch und sind der Ansprechpartner, wenn Sie die Behandlung vom Experten in Deutschland vornehmen und beste Ergebnisse erzielen möchten.

Haartransplantation mit Qualitätssicherheit in Deutschland - Frankfurt

Bei Haartransplantationen denken die meisten Interessenten direkt an eine Klinik im Ausland. Die Kostenfrage, aber auch die Werbereichweite sind Basics, die ausländische Haartransplantologen ins Augenmerk führen. Anstatt in der Ferne zu suchen, können Sie in der First Hair Clinic eine Behandlung in Deutschland / Frankfurt vornehmen lassen und sich auf Qualität nach deutschen Standards verlassen. Ihre Vorteile sind vielseitig und äußern sich bereits beim ersten Beratungstermin. Das Team spricht Ihre Sprache, die Methoden werden konkret erläutert und Sie erhalten die beste Behandlung. In einigen Fällen kann eine Kostenübernahme durch die Krankenversicherung oder Zusatzversicherung erfolgen, was bei Behandlungen im Ausland nicht möglich ist. Ehe Sie sich von Werbung leiten lassen und den Fokus primär auf Haartransplantationen in Nachbarländern lenken, sollten Sie die First Hair Clinic als erfahrenen Ansprechpartner für die Haartransplantation in Deutschland kennenlernen und sich von den Kernkompetenzen der Mediziner überzeugen. In Deutschland herrschen strenge Qualitätsvorschriften, auf deren Einhaltung Sie sich in einer deutschen Klinik verlassen können. Es geht um Ihre Gesundheit und Ästhetik, bei der Sie keine Kompromisse eingehen und sich auf das beste Angebotverlassen sollten.

Wie läuft die Haartransplantation ab?

Von Ihrem Wunsch zur Haartransplantation bis zur Realisierung durch erfahrene Transplantologen sind es nur vier Schritte. Sie kontaktieren die First Hair Clinic per Telefon, E-Mail oder per Kontaktformular und senden uns ein Foto Ihrer Haarstruktur zu. Eine erste ausführliche Beratung erhalten Sie bereits telefonisch oder online. Anhand Ihres Fotos und Ihrer Wünsche wird ein unverbindliches Kostenangebot erstellt und Ihnen übersandt. Anschließend können Sie einen Termin vereinbaren und sich für die Haartransplantation anmelden. Die Terminbestätigung erhalten Sie nach einer Anzahlung. Ist diese eingegangen, geht Ihnen eine verbindliche Buchungsbestätigung inklusive aller Informationen zum Ablauf der Behandlung zu. Zum Termin erfolgt eine Untersuchung, in der die Spezialisten Ihr Haar analysieren und die weitere Behandlung mit Ihnen absprechen. Falls Sie im Bezug auf die ursprünglich geplante Behandlung Änderungswünsche haben, werden diese natürlich berücksichtigt. Für die eigentliche Haartransplantation erhalten Sie eine lokale Betäubung, so dass Sie nichts spüren und sich entspannt zurücklehnen und auf das Ergebnis freuen können.Die Behandlungsdauer hängt von der Anzahl zu implantierender Grafts, sowie von der Größe der zu behandelnden Areale ab.

Kosten und Leistungen in der First Hair Clinic

Alle Leistungen und Kosten werden vor einer Behandlung mit Ihnen besprochen. Für die professionelle Haartransplantation in Deutschland wurde ein spezieller Haarkalkulator entwickelt. Mit Hilfe des Haarrechners lassen sich die benötigten Grafts authentisch ermitteln und Sie erhalten ein Angebot, das zur erbrachten Leistung und dem Aufwand der Haartransplantation passt. Für die Berechnung sind einige Angaben von Ihnen wichtig. Die notwendigen Angaben übermitteln Sie anonym online und erhalten die Gewährleistung, dass Ihre Daten in der First Hair Clinic sicher sind und nicht zu anderen Zwecken, außer zu Ihrer Behandlung, verwendet werden. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, wenn es um ein so persönliches und die Lebensqualität beeinträchtigendes Problem wie Haarverlust geht. Ihre Angaben dienen der Ersteinschätzung. Einen profunden Kostenplan kann der Spezialist erst anhand einer persönlichen Untersuchung der Haarstruktur und dem daraus resultierenden Leistungsumfang erstellen. Nach Zusendung der Fotos von allen Seiten erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot, dass anhand des individuellen Aufwands erstellt und auf die Leistungen zur Haartransplantation abgestimmt wurde.

Haartran splantation mit der Diamanttechnik für natürliche Resultate und eine hohe Haardichte

Der Wunsch aller Patienten basiert auf natürlichen Resultaten und einer hohen Haardichte. Daher empfehlen wir bei einer Haartransplantation in Deutschland die Diamanttechnik, die das beste Ergebnis ermöglicht und auch bei starkem Haarausfall für maximale Haardichte sorgt. Bei dieser Methode handelt es sich um ein Verfahren, das auf der bekannten FUE Technik aufbaut. Die innovative Methode zeichnet sich durch ein sicheres Ergebnis und den Ausschluss starker Narbenbildung aus. Die Heilphase ist kurz, da die Grafts einzeln und nicht in dichten Büscheln verpflanzt werden. Zur Haarentnahme wird ein Hohlbohrer mit geschliffenen Diamanten verwendet, welcher die Einzelhaare ohne Beschädigung bei maximaler Präzision entnehmen lässt. Unter allen Verfahren der Haartransplantation hat sich die Diamanttechnik in Deutschland etabliert und gilt als die Methode, die auch bei starkem Haarausfall und großflächigen Transplantationen Ergebnissicherheit gewährleistet. Dabei können Sie sich auf langfristig volles Haar und beste Wuchseigenschaften verlassen. Durch die präzise, filigrane und sorgfältige Transplantation mit modernster Technik begeistert diese Behandlungsmethode mit dem besten, dichtesten und natürlichsten Ergebnis.

Warum eine Haartransplantation in Deutschland? Ihre Vorteile im Überblick!

Die Orientierung ins Ausland ist im Regelfall mit den anfallenden Kosten verbunden. Doch können Sie den Preisvergleich nur durchführen, wenn Sie sich ebenfalls über die Haartransplantation im eigenen Land informieren und diesen Posten in die Gegenüberstellung einbeziehen. Weiter sollten Sie bedenken, dass der Kostenfaktor nur ein Punkt auf der Agenda ist. Eine Haartransplantation ist ein minimal-invasiver Eingriff, der von Spezialisten nach den neuesten Methoden und unter strengen hygienischen Auflagen vorgenommen werden sollte. Bei einer Behandlung in Deutschland erhalten Sie die Gewährleistung, dass Sie die beste Behandlungsqualität und Ergebnissicherheit bekommen. Sie müssen Ihren Wunsch nach vollem Haar nicht mit einem längerfristigen Aufenthalt im Ausland verbinden, sondern können die Behandlung einfach und zeitnah in Deutschland vornehmen lassen. Bei späteren Fragen und im Rahmen der Nachsorge haben Sie Ihr Expertenteam vor Ort, so dass Sie nicht reisen müssen und daher mit den Folgeterminen keine Flug- oder Hotelkosten auf die Agenda setzen. Als einer der wichtigsten Punkte auf der Vorteilsliste steht die deutsche Sprache, die im Rahmen der Beratung und während der Behandlung für Sicherheit sorgt.

Der Wunsch nach einer Haarimplantation muss nicht ins Ausland führen!

Haben Sie Schwierigkeiten mit der Auswahl einer passenden Haarklinik oder möchten die für Sie perfekte Behandlungsmethode finden und sind unschlüssig? Im Vergleichsportal tophairclinic.com finden Sie Unterstützung und können die Auswahl ganz nach Ihrem persönlichen Anspruch und der gewünschten Behandlung treffen. Es liefert weitereichene Information rund um das Thema Haarersatz.