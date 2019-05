Wie funktionieren E-Zigaretten? Die verschiedenen Alternativen im Vergleich

Dabei gibt es eine große Anzahl an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sodass eine E-Zigarette nicht zwangsläufig nach herkömmlichem Tabak schmecken muss. Außerdem sind bestimmte Typen von E-Zigaretten frei von Nikotin, sodass damit auch die Nikotinsucht bekämpft werden kann.

Funktionsweise der E-Zigarette kompakt erklärt

Damit eine E-Zigarette funktioniert, benötigt diese drei verschiedene Teile: Das sind der Verdampfer, der Akku und ein bestimmtes Liquid, also eine Flüssigkeit, die der Geschmacksträger ist und für das Aroma sorgt. Der Verdampfer ist dafür verantwortlich, dass das Liquid erhitzt wird und anschließend verdampft, was durch eine eingebaute Heizspirale geschieht. Der Akku liefert den nötigen Strom für den Betrieb des Verdampfers und das Liquid sorgt für den Geschmack, der beim Dampfen entsteht.

Wenn am Mundstück der E-Zigarette gezogen wird, dann schaltet sich der Akku ein und gibt Strom auf den Verdampfer. So wird eine Heizspirale erhitzt und das Liquid zum Verdampfen gebracht. Bei manchen E-Zigaretten sind eingebaute Sensoren dafür verantwortlich, um zu erkennen, wann der Benutzer an der Zigarette zieht. Daraufhin wird die Stromzufuhr aktiviert. Bei anderen Modellen muss zusätzlich ein Knopf gedrückt werden, wodurch der Strom erst eingeschaltet wird.

Der größte Unterschied einer E-Zigarette zu der herkömmlichen Zigarette besteht also darin, dass der Rauchende oder Dampfende nur Dampf einatmet, in dem sich die Geschmacksstoffe befinden und nicht wie bei der normalen Zigarette Rauch, der über Verbrennung erzeugt wurde. Im Rauch einer Zigarette befinden sich nämlich noch viele andere Stoffe, die schädlich für den menschlichen Körper sein können.

Welcher Tabak ist in einer E-Zigarette?

Auf dem Markt sind sehr viele unterschiedliche Typen von E-Zigaretten erhältlich, die allesamt wie oben beschrieben funktionieren. Es gibt dabei jedoch feine Unterschiede wie die Beschaffenheit der Liquids und deren Verwendung.

Bei den Typen, die Liquids verdampfen gibt es eine Reihe an Unterschieden, beispielsweise in welcher Form das Liquid nachgefüllt wird. Einige Modelle verfügen über einen kleinen Tank der nachgefüllt wird. Andere Modelle, wie die von Juul , verfügen über kleine Kartuschen, in denen das Liquid enthalten ist. Diese Kartuschen werden ganz einfach in die E-Zigarette eingesetzt und wenn sie leer gedampft sind, dann werden sie entsorgt und ein neuer, kleiner Tank kann eingesetzt werden. Die Liquids beinhalten in diesem Fall Nikotin, eignen sich jedoch dazu nach und nach mit dem Rauchen aufzuhören.

Bei manchen E-Zigaretten wird eine sehr kleine Dosis Tabak vorne aufgesteckt, die dann erhitzt und eingeatmet wird. Dabei handelt es sich also um Modelle, die keine Liquids, sondern echten Tabak erhitzen. Deshalb ist es auch möglich, mit einer E-Zigarette Tabak zu rauchen. Ganz genauso wie bei einer herkömmlichen Zigarette.

Die Funktion und der Aufbau dieser Art von E-Zigarette ist sehr ähnlich zu dem der oben beschriebenen E-Zigarette. Der große Unterschied zur normalen Zigarette besteht allerdings darin, dass der Tabak nur erhitzt wird und nicht wie üblich verbrannt. Das Verbrennen sorgt dafür, dass viele giftige Stoffe entstehen und eingeatmet werden, was mit einer E-Zigarette (zumindest teilweise) umgangen wird. Ebenfalls entsteht auf diese Weise kein unangenehmer Geruch wie dies bei gewöhnlichen Zigaretten der Fall ist.