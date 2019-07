Präsentation der Firma von der besten Seite

Selbst in unserem digitalen Zeitalter überzeugen weiterhin die universellen Vorteile einer Broschüre, da sich bestimmte Zielgruppen nur offline ansprechen lassen. Vor allem ältere Personen ohne stete Online-Nutzung vertrauen diesem bewährten Medium. Broschüren sind nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern wirken auch nachhaltiger als Newsletter und andere Online-Angebote. Die handlichen Broschüren lassen sich nach dem Erhalt leicht aufbewahren und werden von interessierten Kunden oft mehrmals angesehen, um sich mit den aufgeführten Informationen intensiver zu beschäftigen. Außerdem ergänzen und unterstützen die praktischen Printmedien die Wirkung und den Erfolg von Maßnahmen im Bereich des Online-Marketings.

Das Design der Broschüre gestalten

Beim Design der Broschüre spielt vor allem die anvisierte Zielgruppe und deren Alter eine wichtige Rolle. Diese Faktoren beeinflussen erheblich die Auswahl der Schriftart und die dazu passende Größe, genauso wie den Gebrauch, Stil und Umfang der verwendeten Bilder. Wenn sich eine Broschüre überwiegend an Personen im Seniorenalter richtet, ist es empfehlenswert, weniger Textinhalte und gut lesenswerte Schriftgröße einzusetzen. Dagegen fühlen sich Kinder und Jugendliche von Broschüren mit starken Farben und eindrucksvollen Bildern angesprochen. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Druck von Broschürendruck eine genaues Bild von der entsprechenden Zielgruppe zu machen. Darüber hinaus ist auch der Zweck der Broschüre ein wichtiger Aspekte beim Design. Dabei lassen sich der Aufbau, die Form und Gestaltung nach Wunsch arrangieren und perfekt den eigenen Anforderungen anpassen. Anschließend werden die Broschüren in der erforderlichen Stückzahl gedruckt. Qualitativ hochwertigen Broschürendruck in jeder Form bietet viaprinto an. Die Online Druckerei viaprinto arbeitet professionell und berät Kunden gerne beim individuellen Druck der benötigten Broschüre .

Gestaltung der Broschüren dem Verwendungszweck anpassen

Der Verwendungszweck von Broschüren kann sich extrem facettenreich gestalten, diese werden als Geschäftsberichte, Kataloge, Magazine, Prospekte und Schulungsunterlagen eingesetzt. Imagebroschüren hinterlassen bei Werbekampagnen einen bleibenden Eindruck und vermitteln auf einen Blick alle wesentlichen Informationen. In diesem Zusammenhang agiert die Broschüre als ein hilfreiches Kommunikationsmittel, welches sich konkret an einen interessierten Kundenkreis richtet. Potentielle Kunden werden angesprochen und informiert, mit dem Ziel, diese zum Kauf oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung zu animieren. Für eine gelungene und wirksame Broschüre sollten die Seiten nicht mit zu vielen Inhalten überladen werden. Es ist immer sinnvoll, nur die wichtigsten Informationen zu präsentieren und diese durch passende Bilder zu untermauern. Auf diese Weise wird der Kunde nachhaltig informiert, ohne von einer Informationsflut überwältigt zu werden und sieht sich die Broschüre gerne an.

Wichtige Gestaltungskriterien bei Broschüren

Neben der Auswahl aus verschiedenen Designs und Formaten, ist auch das passende Papier mit der dazu gehörigen Bindung entscheidend. Diese Faktoren sind abhängig von der Seitenanzahl und den vermittelten Informationen in der Broschüre. Außerdem ist eine Veredelung möglich, wenn es sich um exklusive Inhalte für einen elitären Kundenkreis handelt. Auf diese Weise lässt sich die Firma von der besten Seite präsentieren.