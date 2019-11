Seiner Zeit voraus, wohin führt es, in die Fülle oder ins Aus!?

Der Traum von einer gesunden Welt!

Der positive Gedanke einer ringsum gesunden Welt ist demnach eher der Angst geschuldet, dass diese Welt kaum mehr gesund sein kann. In der Natur jedoch funktioniert alles selbstregulatorisch. Diese Selbstregulation wird jedoch durch Kräfte von außen gestört.

In der Automobilindustrie beziehungsweise im Straßenverkehr heißen diese Schadstoffe: Stickstoffmonoxid (NO), Kohlenmonoxid (CO) sowie Kohlendioxid (CO2), die als organische Gase sich in der Atmosphäre verteilen. Damit verbunden werden ebenfalls Feinstpartikel wie Feinstaub über den Reifenabrieb sowie Luftverwirbelungen in die Umgebungsluft geleitet, die sich unschön als Smog in unseren Städten ausgebreitet haben. Abgesehen von weiteren Fahrzeugrückständen ist deren Müllentsorgung zu einem Thema Nummer eins avanciert.

Die Möglichkeiten der Automobilindustrie, heute!

So dystopisch einige Zukunftsszenarien auch ausfallen mögen, die Erkenntnisfähigkeit des Menschen reicht zumindest so weit, um diesen negativen Auswirkungen etwas entgegenzustellen und die Welt nicht so zu belassen, wie sie sich für die meisten derzeit momentan offenbart.

Nicht nur Städte und Kommunen befassen sich mit dem weltumspannenden Thema „Grüne Städte“ täglich intensiv und zukunftsorientiert, sondern ebenso die Automobilindustrie, deren Ansehen in letzter Zeit zurecht stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ausgehend von der Entwicklung neuer Technologien bleibt deren Umsetzung zunächst experimentell. Die Frage, die sich mit der Einführung des E-Automobils jedem stellt, ist die Frage, aus welchen Ressourcen der Strom für die E-Mobilität gedeckt werden soll?

Nicht minder von Belang scheint dahingehend die Tatsache, dass eine zunehmende E-Mobilität kaum der Belastung durch Feinstaub etwas entgegenzusetzen hat. Zwar reduziert sich die Feinstaubemission durch den Wegfall von Abgaspartikeln aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen im Straßenverkehr, nicht aber die der nichtmotorischen Feinstaubemission, die immerhin noch 15-55 Prozent beträgt. Es gilt somit abzuwarten, welche Schleier unserer Erde in der näheren Zukunft noch auferlegt werden.