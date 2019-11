TippsPlus.com – Newcomer im Bereich der Tipster-Services

Die Beliebtheit der Sportwetten steigt nahezu von Tag zu Tag, sodass sich immer mehr Fans auch für eine Wettabgabe interessieren. Oftmals gestaltet sich dies zu Beginn jedoch schwierig, da inzwischen mehr als 100 Wettanbieter auf dem Markt sind und man erst einmal den passenden Partner finden muss. Ist dies geschafft, steht man vor der schwierigen Aufgabe eine passende Wette zu finden.

Besonders bei Neulingen ist ein gravierender Fehler zu Beginn erkennbar. Lediglich der Name suggeriert eine sichere Wette, sodass einfach ins Schwarze getippt wird. Ein gutes Beispiel ist hierfür die Niederlage des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Erfahrene Wettfreunde, die sich mit dieser Partie auseinandergesetzt haben, werden sicherlich keine Wettabgabe getätigt haben, da es beim Rekordmeister schon lange nicht rund läuft. Tipper, die sich anhand eines Vereines ohne Informationsbeschaffung zu einer Wette hinreißen lassen, verlieren am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr eingezahltes Guthaben.

Um diesem Szenario vorzubeugen, bietet sich ein Portal wie Tippsplus.com an, auf dem es täglich bis zu 50 Analysen zu bevorstehenden Partien gibt, die allesamt mit einer Wettabgabe bereitgestellt werden. Erfahrene Wettfreunde, die bereits seit 11 Jahren im Sportwetten Bereich tätig sind, analysieren die Partien und geben eine Einschätzung ab. Doch welche Vorteile bietet ein solches Wettvorhersagen Portal eigentlich? Wir haben uns die Eigenschaften von TippsPlus.com einmal näher angesehen.

Täglich neue Vorhersagen

Wie bereits erwähnt, werden täglich bis zu 50 neue Tipps herausgebracht, bei denen sowohl unerfahrene, als auch erfahrene Wettfreunde einen Einblick in die verschiedensten Fußballpartien der Welt bekommen.

Das Team um TippsPlus.com achtet dabei sehr auf die Analyse, welche zahlreiche Informationen bietet. Für den User besteht keinerlei Risiko – die Anmeldung erfolgt unverbindlich. Die Aktivierung für die Tipps ist schnell erledigt und los geht’s: 365 Tage im Jahre werden Fußball Tipps, Analysen sowie Match-Facts an den Sportwetten-interessierten User per WhatsApp oder E-Mail verschickt. Jeden Tag pünktlich zwischen 8 und 10 Uhr – keine Ausnahmen. Auch an Feiertagen, Weihnachten oder Silvester. Das erspart einfach eine jede Menge Arbeit und verhilft zu besseren Tipps. Denn TippsPlus analysiert täglich hunderte Spiele und verschafft einen besseren Überblick im täglichen Dschungel an tausenden Wettoptionen beim Wettanbieter.

Sowohl für Fans einer Einzelwette, als auch für Wettfreunde, die Interesse an einer Kombiwette haben, gibt es verschiedene Kategorien. Die Tipps werden dabei täglich zwischen 08:00 und 10:00 an die angemeldeten Nutzer versendet, sodass man bereits zum Tagesbeginn einen genauen Überblick über die interessanten Partien erhält. Sowohl per E-Mail, als auch per WhatsApp können sich Nutzer des Portals diese Vorhersagen senden lassen und somit auch unterwegs eine passende Wettabgabe tätigen.

Genaue Analyse bei jeder Wettvorhersage

Nicht alle interessanten Partien schaffen den Sprung auf die Liste der Vorhersagen. Dies liegt unter anderem daran, dass die erfahrenen Wettprofis alle Informationen genau durchgehen und erst wenn eine passende Wette gefunden wird, wird diese auch an die Leser herausgeschickt.

Zu jedem Tipp gibt es bei Bedarf alle erforderlichen sowie spannenden Match Facts – so kann der User nachvollziehen, wie das TippsPlus Team auf die jeweilige Tipp-Einschätzung kam. Ebenfalls wird so ein Einblick in die Strategie gewährt, sodass man sich als unerfahrener Wettfreund eine ganze Menge an Hintergrundwissen aneignen kann, um nach einer gewissen Zeit eine eigene Wettstrategie erstellen zu können.

Ausprobieren und überrascht werden

Auf der Webseite des Vorhersagen-Portals gibt es bereits einige Kundenmeinungen, die allesamt positiv ausfallen. Es scheint so, als ob bereits sehr viele Nutzer aktiv sind und von den Vorhersagen profitieren.

Bei täglich bis zu 50 Tipp-Vorschläge steht vor allem im Fokus: König Fußball. Nachteil dabei: weitere Sportarten werden kaum abgedeckt. Alle internationalen Top-Ligen wie die Bundesliga, Premier League, Primera Division, Serie A oder Süper Lig werden gecheckt und mit Wettvorhersagen abgedeckt – aber auch Ligen wie die US-amerikanische MLS, Portugals Primeria Liga, die russische Premier League oder die schweizerische Super League werden nicht vernachlässigt, sodass eine riesige Auswahl an Wettmärkten miteinbezogen wird.

Da die Anmeldung kostenfrei ist, besteht lediglich das Risiko eines Wettverlustes. Anhand der zahlreichen Kundenmeinungen sind die User von TippsPlus.com scheinbar jedoch Gewinner, sodass eine kostenfreie Anmeldung durchaus Sinn ergibt und deutlich mehr Spaß und Spannung während einer Fußballpartie bringt.