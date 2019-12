Internetkonsum in Deutschland steigt leicht an – womit wir Online unsere Zeit verbringen!

Mittlerweile sind mehr als 62 Millionen Menschen über dem 14. Lebensjahr regelmäßig im Internet unterwegs. Das sind fast 90 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Auch die ältere Generation findet immer mehr Gefallen an den Vorzügen des World Wide Webs. Dabei ist in den vergangenen Jahren auch die Zeit des täglichen Internetkonsums bei Personen über 14 Jahre in Deutschland angestiegen. Mittlerweile sind es mehr als zweieinhalb Stunden, die durchschnittlicher jeder Verbraucher in Deutschland im Internet verbringt. Dabei tauchen mehr als zwei Drittel aller Internetkonsumenten über das Smartphone in digitale Welt ein. Das mobile Surfen im Internet ist Trumpf für viele Menschen hierzulande. So lassen sich mittlerweile alle Webseiten und Online Dienste heutzutage auch in der mobilen Version nutzen.

Auch in Sachen Kommunikation wird das Internet immer häufiger genutzt. So sind es in Deutschland allein 40 Millionen Menschen, die mindestens einmal in der Woche WhatsApp nutzen, um sich mit sozialen Kontakten auszutauschen. Facebook und Co. verzeichnen dabei nur noch weniger als 20 Millionen aktive Nutzer pro Woche.

Doch gibt es Internet noch viel mehr her, als bloß ein modernes Kommunikationsmittel zu sein. Womit Menschen in Deutschland ihre Zeit im Internet verbringen, haben wir Ihnen im Folgenden zusammengefasst. Neben vielen Trends im Online Bereich gibt es einige Plattformen und Internetdienste, die sehr regelmäßig in Anspruch genommen werden. Hier ein kurzer Überblick:

Online Spiele so beliebt wie nie zuvor

Vor allem im Gaming Bereich gab es in den letzten Jahren einen neuen Trend zu vermelden. Immer mehr Internet-Nutzer versuchen mittlerweile ihr Glück in einem Online Casino. Das Spielen in einem virtuellen Glücksspielhaus gehört dabei zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigung vieler Menschen in Deutschland. Grund für den drastischen Anstieg der Hobbyzocker ist oftmals ein Casino Bonus , mit dem es gelingt das eingezahlte Guthaben zu vervielfachen. Auf diese Weise ergibt sich eine deutlich höhere Gewinnchance und ein verbessertes Spielspaß. Der Nervenkitzel in einem Online Casino lässt sich so auch schon ab einer Einzahlung von lediglich zehn Euro erleben.

Online Shopping als starker Konkurrent für den stationären Handel

Viele Verbraucher in Deutschland ziehen es mittlerweile im Internet auf Shopping-Tour zu gehen, als in meistens überfüllten Einkaufsstraßen und Shopping-Centern einzukaufen. Dabei ist vor allem der Modebereich, der im Internethandel den größten Umsatz ausmacht. Hier sind es deutlich mehr Frauen als Männer, die regelmäßig im Internet shoppen. Durch das große Angebot der vielen Online Shops ergibt sich oftmals auch die beste Preistransparenz.

Streaming Dienste weiterhin sehr gefragt

Auch das Streamen von Filmen und Serien ist weiterhin sehr gefragt. So verfügen mehr als die 20 Millionen Menschen in Deutschland über eine aktive Mitgliedschaft bei einem Streaming Portal. Die großen Mediatheken bieten ein breit aufgestelltes Sortiment an Filmen und Serien, so dass von klein bis groß für jeden etwas dabei ist.