Casino @home: Das sind die besten Online Casino Anbieter 2020

Seriöse Casinos und ihre Erkennungsmerkmale

Spielbanken unterliegen bestimmten Vorschriften, die durch die Landesregierung vorgegeben werden. So müssen die Spielbanken unter anderem das Alter der Gäste prüfen, damit nur Volljährige ins Casino gelangen und auch gesperrte Spieler draußen bleiben. Die Spielbanken selbst unterliegen staatlichen Kontrollen, so dass Besucher sich auf die Seriosität und Fairness am Spieltisch verlassen können.

Anders sieht es bei Online Casinos aus. Hier gibt es keine staatlichen oder selbst auferlegten Kontrollen. Verbraucher müssen selbst überprüfen, ob das Casino bestimmte Mindestanforderungen erfüllt oder darüber hinaus vielleicht sogar besonders userfreundlicher Einrichtungen und Angebote bereithält. Bevor sich Verbraucher bei einem beliebigen Anbieter im Internet anmelden, sollten sie einige konkrete Punkte überprüfen, aus denen sich hinsichtlich der Qualität eines Angebots wesentliche Schlüsse ziehen lassen. Die folgenden Merkmale zeichnen ein faires und seriöses Online Casino aus:

Ein seriöses Online Casino ist lizenziert und verfügt über vertrauenswürdige Qualitäts- und Prüfsiegel. Typische Lizenzen in Europa stammen aus Malta oder Gibraltar. Sie werden auf der Website angegeben, meist mit einer direkten Verlinkung zur Website der Lizenzgeber. Vertrauenswürdige Qualitätssiegel stammen zum Beispiel vom TÜV Rheinland oder vom Branchenverband GBGA (Gibraltar Betting and Gaming Association), siehe auch gbga.gi .

. Die technische Sicherheit ist gewährleistet, indem zum Beispiel ein geprüfter Zufallsgenerator benutzt wird. Der Zufallsgenerator kommt unter anderem beim Mischen von Karten zum Einsatz oder bei technisch animierten Roulette. Die Zufallsreihenfolge ist wichtig, um die Gewinnchancen gerecht zu verteilen. Verbraucher können überprüfen, ob der Zufallsgenerator die technischen Anforderungen entsprechend einhält. Ein vertrauenswürdiger Zertifikatsgeber wäre beispielsweise GLI (Gaming Laboratories International).

Falls im Online Casino selbst programmierte Spiele angeboten werden, müssen diese die gleichen hohen Anforderungen an Fairness und Zufälligkeit erfüllen, wie die Standardspiele. In der Regel kaufen Casinos solche Spezial-Software ein, wobei ganz bestimmte Anbieter in Betracht kommen. Namhafter Anbieter fairer Spielersoftware sind zum Beispiel Microgaming, Playtech, Netent, Merkur oder SkillonNet. Verbraucher können auf der Website überprüfen, welche Software von einem Online Casino genutzt wird.

Neben diesen drei Hauptkriterien spielt das Thema Transparenz grundsätzlich eine große Rolle. Seriöse Casinos bieten mehrere Zahlungsmöglichkeiten an, haben klare und verständliche Bonusbedingungen und geben unmissverständlich vor, wann und wie ein Guthaben an die Spieler ausgezahlt wird. Zudem lassen sie den Spielern die Wahl, ob das Guthaben überwiesen wird oder ob mit dem Geld weiter gespielt werden soll. Weitere Aspekte der Transparenz liegt darin, dass eine Historie vergangener Spiele einsehbar ist. Auf diesem Weg ist kontrollierbar, ob die Ergebnisse tatsächlich fair sind.

Die Ausführungen sollen es an dieser Stelle zum Thema Erkennungsmerkmale seriöser Online Casinos ausreichen. Es finden sich online ausführliche Berichte zu diesem Thema.

Die Hand des Croupiers wird im Online Casino durch einen Zufallsgenerator ersetzt Foto: Pixabay.com

Die Charts der besten Online Casinos

Die Liste der besten Anbieter auf onlinecasinosdeutschland.de umfasst um die 20 Plattformen. Eine Auswahl von 5 Casinos stellen wir hier vor.

Lapalingo Casino

In diesem Casino ist ein vielfältiges Angebot bekannter Automaten- und Brettspiele zu finden. Die Plattform arbeitet mit renommierten Spieleherstellern wie Microgaming und Merkur zusammen. Darüber hinaus können User in einem Live Casino spannende Spielmomente erleben und auch direkt auf dem Smartphone spielen. Die Auszahlung erfolgt schnell, die Boni sind attraktiv. Leider wird erst ab zehn Euro ausgezahlt und die Auszahlung ist mit einer Gebühr von einem Euro belegt.

Platin Casino

Auf dieser Website finden sich User gut zurecht, denn sie ist übersichtlich strukturiert. Bei Fragen steht ein deutschsprachiger Kundensupport bereit. Das Angebot am PC und am mobilen Endgerät sind nahezu identisch, was das Spielen unterwegs stark vereinfacht. Leider hat dieses Casino nur einen vergleichsweise geringen Willkommensbonus.

Casino Club

Der Casino Club ist bereits seit 2001 im Online Business tätig. Es ist ein seriöses Casino, das sich schon lange am Markt etabliert hat und mit hohen Ausschüttungsquoten von sich reden macht. Der Kundenservice ist gut und Stammspieler erhalten diverse Boni. Echte Nachteile gibt es eigentlich keine.

Vera&John Casino

Dieses Casino ist seit 2011 am Markt. Es überzeugt durch eine klare Gestaltung der Benutzeroberfläche und eine optisch ansprechende Strukturierung. Spielbar ist das Casino am PC und am mobilen Endgerät. Über 1000 Spiele sind im Angebot die Auszahlungsrate ist hoch. Allerdings können Gebühren für die Auszahlung anfallen.

Mr Green

Dieses Casino ist neben seinen Casinospielen bekannt für das breit Angebot von Sportwetten. Slotspiele sind weniger stark ausgeprägt, doch die Bonusaktionen sind attraktiv. Die Kundenbetreuung von Mr Green fällt positiv auf. Neben der Möglichkeit am PC zu spielen, ist die Version für ein mobiles Endgerät optimal programmiert. Ein nennenswertes Manko ist, dass Auszahlungen erst ab 30 € getätigt werden.

Fazit: Seriöses Online Casino auswählen und 2020 mitspielen

Die Vergabe deutscher Lizenzen für Online Casinos befindet sich aktuell in einer Umbruchphase, worüber auf gerichte-und-urteile.de berichtet wird . Die Länder sind sich noch nicht einig und ringen um eine schnelle Lösung. Die Niederlande sind hier bereits einen Schritt weiter. Vielleicht stößt der niederländische Umgang mit dem Glücksspiel im Internet einige zielführende Ideen an, um auch die deutsche Spielleidenschaft in geregelte Bahnen zu führen. Doch solange das nicht der Fall ist, bleibt Verbrauchern keine andere Möglichkeit als auf eigene Faust ein Online Casino auszuwählen. Wer es sich einfach machen will, sieht sich bei einem der oben vorgestellten Casinos um oder überprüft die oben erwähnte Liste der besten Anbieter mit fast 20 verschiedenen Online Casinos komplett. Es wird sich sicherlich eine Plattform finden, die neben den Ansprüchen an Sicherheit, Fairness und Seriosität auch den Geschmack hinsichtlich der Grafik, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenbetreuung trifft. Da es bei seriösen Online Casinos möglich ist ohne Einzahlung von Echtgeld die Spiele zu testen, können User unverbindlich und risikofrei die Anbieter auf Herz und Nieren prüfen.