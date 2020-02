Gaming wird immer beliebter – Was hat sich geändert?

Die Zahl der Gamer wird immer größer. Ob jung oder alt, Mann oder Frau – zahlreiche Menschen vertreiben sich ab und zu die Zeit mit Bildschirmspielen. Das ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung, die ihren Anfang in den 70er Jahren hat. Damals fanden die ersten Spielkonsolen Verbreitung in den Kinderzimmern der Welt. Typisch für die Spiele dieser Zeit war eine pixelige Grafik und kleine 2D-Spielwelten. Manche Spiele waren sogar rein textbasiert. Mit der Zeit stieg die Leistung von Konsolen und PCs an. Das ermöglichte immer aufwendigere Grafiken und immer ausgefeiltere Spielwelten. Entwicklerstudios machten sich daran, die Physik der echten Welt so realistisch wie möglich in ihren virtuellen Abenteuern abzubilden. Trotzdem genoss Gaming keine große Anerkennung in der Gesellschaft und wurde noch als Zeitvertreib für Kinder und Jugendliche angesehen. Aber das Gaming hat sich weiterentwickelt. Was hat die zunehmende Beliebtheit dieses Hobbys in der Gaming-Szene verändert?

Von Aschendorff Medien