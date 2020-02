Unbekannter Multi-Millionär: Eurojackpot-Gewinner ist weiterhin unbekannt

Eurojackpot: Frisch gebackener 90-Millionen-Gewinner meldet sich nicht

Einmal im Leben so richtig im Lotto absahnen, den Jackpot knacken und dann... den Gewinn einfach nicht abholen. Dies scheint die Philosophie des jüngsten, frisch gebackenen Multimillionärs aus NRW zu sein, der seinen vor rund zwei Wochen erspielten Gewinn beim Eurojackpot in Höhe von unglaublichen 90 Millionen Euro bis heute noch immer nicht abgeholt hat. Die Lotteriegesellschaft Westlotto wartet nach wie vor darauf, dass sich der Tipper meldet. Weiß dieser womöglich noch gar nichts von seinem Glück oder muss erst noch den Schock verdauen?

Spieler aus NRW knackt den Eurojackpot und holt seinen Gewinn nicht ab

Was auf den ersten Blick absurd klingt, kommt in der Praxis viel häufiger vor, als die meisten denken: Ein Lottospieler oder vielleicht auch eine Tippgemeinschaft aus NRW hat vor rund zwei Wochen den Hauptgewinn beim Eurojackpot in Höhe von 90 Millionen Euro erspielt und bisher sein bzw. ihr Geld nicht bei der Lotteriegesellschaft Westlotto abgeholt.

Die Gesellschaft zu diesem ungewöhnlichen Fall: "Der Gewinner macht es sehr spannend. Wir warten weiter geduldig."

Voll ins Schwarze getroffen hatten laut den Westfälischen Nachrichten die Gewinnzahlen am 7. Februar dieses Jahres, wobei der Einsatz lediglich bei 18,50 Euro lag und laut Spielquittung am 4. Februar erbracht worden war.

Gründe für das Nichtabholen eines Lottogewinns können vielfältig sein

Spekuliert wird indes schon über die Gründe dafür, dass bisher der Gewinn nicht abgeholt wurde. Immerhin handelt es sich bei den 90 Millionen Euro um den höchsten Lottogewinn, der neben anderen Gewinnen jemals in NRW erzielt wurde.

Laut der Lottogesellschaft sei es nicht allzu selten, dass sich nach rund zwei Wochen der Gewinner noch nicht gemeldet habe. Ein Grund hierfür könne z.B. sein, dass der Tipper zunächst das Abflachen des öffentlichen Interesses abwarten möchte.

Sollte es sich um eine Tippgemeinschaft handeln, könnten darüber hinaus zunächst Absprachen getroffen oder ein Notar aufgesucht werden müssen. Beeilen muss sich der respektive die Gewinner allerdings ohnehin nicht, da der Anspruch erst in drei Jahren verjährt.

So funktioniert das Spielprinzip beim Eurojackpot und die Teilnahme

Der Eurojackpot ist Europas größte Lotterie, die wöchentlich mit Gewinnen von bis zu 90 Millionen Euro aufwartet. Die Ziehung der Gewinnzahlen erfolgt traditionell immer am Freitagabend gegen 20 Uhr. Ein Tippfeld kostet zwei Euro, hinzu kommt noch eine Tippscheingebühr. Tipper wählen fünf aus 50 Lottozahlen plus zwei aus zehn Eurozahlen aus.