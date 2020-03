Europäische Pendler ziehen immer noch Autos und Verkehrsstaus den öffentlichen Verkehrsmitteln vor

Pendler in Europa entscheiden sich immer noch für ihre Autos gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln , obwohl die Fahrzeiten in die Innenstädte aufgrund von Verkehrsstaus immer länger werden, haben die Verantwortlichen der EU festgestellt.

Sechs Jahre, nachdem Brüssel eine schrittweise Änderung des städtischen Verkehrs angekündigt hat und mehr als 16,3 Mrd. EUR für die Pläne bereitgestellt hat, gab der Europäische Rechnungshof (EuRH) an, keinen signifikanten Trend für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrräder festgestellt zu haben. „Die Bürger davon zu überzeugen, den Komfort ihres Autos gegen andere Verkehrsmittel zu tauschen, ist oft eine Herausforderung“, sagte der EuGH in seinem Bericht „ Nachhaltige urbane Mobilität in der EU“ . „Obwohl die Städte eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Qualität und Quantität des öffentlichen Verkehrs ergriffen haben, konnte der private Pkw-Verbrauch nicht wesentlich reduziert werden."

Die ECA forderte eine stärkere politische Führung, nachdem acht Städte in Deutschland, Spanien, Polen und Italien besucht wurden, weitere 88 Städte befragt und 15 von der EU unterstützte Projekte bewertet wurden. Die Wirtschaftsprüfer gaben an, es sei trotz der zunehmenden Überlastung immer noch oft schneller, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, was zu steigenden Treibhausgasemissionen führe.

Der Bericht stellte jedoch fest, dass die Innenstädte von Madrid, Barcelona und Hamburg, die in Spitzenzeiten innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreicht werden konnten, 2019 „weitaus kleinere Transportzeiten mit öffentlichen Transportmitteln aufweisen konnten, als in 2012”.

Ein leitender ECA-Prüfer gab an: „Wir haben keine Hinweise auf einen klaren Trend zu nachhaltigeren Verkehrsträgern gefunden. Darüber hinaus nahmen die Treibhausgasemissionen aufgrund des Verkehrs weiter zu und die Überlastung verschlechterte sich in den meisten untersuchten Städten.“ Über den europäischen Struktur- und Investitionsfonds hat die EU zwischen 2014 und 2020 16,3 Mrd. EUR bereitgestellt, um die Art und Weise zu verändern, wie sich Menschen in Städten bewegen. Größere Städte erhielten von der Fazilität Connecting Europe zusätzliche 200 Mio. EUR.

Foto: Pexels.com

Die Analyse der Wirtschaftsprüfer ergab, dass das Geld genommen wurde, die Leitlinien der Europäischen Kommission zur Verwendung jedoch nur in begrenztem Umfang in Anspruch genommen wurden. Geld wurde für unglückliche Projekte verschwendet, während Stadtpläne oft nicht kohärent waren. Nur wenige Städte haben Überlastungsgebühren erhoben, es mangelte an Engagement für den Bau von Radwegen, und es wurde festgestellt, dass die öffentlichen Verkehrssysteme unter finanziellem Druck stehen, wobei die Kosten in unterschiedlichem Maße durch Gebühren für Fahrkarten gedeckt wurden.

In Neapel gab das städtische Transportunternehmen an, dass die Schwarzfahrten in der Stadt 33% der Fahrten ausmachte, so dass es nicht in der Lage war, in neue Busse zu investieren. Das Durchschnittsalter der 500 Busse stieg von 11,5 Jahren zu Beginn des Jahres 2013 auf 13,4 Jahre bis November 2018. Weniger als 65 Prozent standen für den täglichen Gebrauch zur Verfügung. In Palermo war der durchschnittliche Bus mehr als 12 Jahre alt und nur 71 Prozent der Flotte standen für den täglichen Gebrauch zur Verfügung.