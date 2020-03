Münster – auch für Einheimische eine Entdeckungsreise wert

Zur nächstgelegenen Spielbank in Bad Bentheim fahren Spieler eine Stunde. Doch das macht nichts aus, da sie Gelegenheit haben, auch online Blackjack , Roulette oder an Automaten zu spielen. Warum also nicht wie die staunenden Gäste aus aller Welt die Heimatstadt zu Fuß erkunden und danach bequem zu Hause am Laptop oder PC die Chance auf einen großen Gewinn wahren?

Münster aus völlig neuen Augen entdecken

Viele Bewohner historischer Städte in Deutschland kennen das Phänomen: Obwohl man umringt von Relikten aus der Vergangenheit ist, läuft man wie mit Scheuklappen durch die Heimat. Es lohnt sich, das Wochenende oder freie Tage zu nutzen, um die Heimatstadt aus der Perspektive eines Urlaubers zu entdecken. Immerhin begeistert Münster, das bereits im Jahr 1170 das Stadtrecht erhielt, mit unzähligen Highlights. Aus dem 12. Jahrhundert sind zahlreiche Architekturjuwelen erhalten geblieben, darunter die berühmten Giebelhäuser am Prinzipalmarkt. Hier einige der reizvollen Gebäude, die Einheimische und Gäste gleichermaßen begeistern:

In die Geschichtsbücher ging das historische Rathaus ein: In dem markanten Gebäude mit 31 Meter hoher gotischer Fassade wurde nämlich im Friedenssaal am 15. Mai 1648 der Friede von Münster geschlossen. Er bereitete den 80 Jahre währenden Krieg zwischen der Republik der sieben Vereinigten Niederlanden und Spanien ein Ende. Wegen der zahlreichen Holztäfelungen mit Bildern der 12 Apostel und vielen weiteren Figuren ist der Raum ein wahrer Kunstschatz.

Viele Bauten in Münster tragen die Handschrift des bekannten Architekten und Baumeisters Johann Conrad Schlaun. Ein Beispiel seiner barocken Bauweise ist das Fürstbischöfliche Schloss, wo heute die Wilhelms Universität zu Hause ist. Legendär ist das Glockenspiel, das dreimal täglich aus einem Repertoire von 10 Liedern Musik spielt.

Einen Besuch wert ist auch der Münster Dom. Die St.Pauluskirche dominiert mit ihren beiden massiven Türmen die Skyline. Eines der Highlights ist der als „Paradies“ bezeichnete Anbau an der Südseite des westlichen Querschiffs: Es ziert ein Zyklus gotischer Figuren.

Auf Museumstour durch Münster

Die facettenreiche Museumslandschaft Münsters hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Auf eine lange Geschichte blickt das bereits 1883 gegründete Archäologische Museum zurück. Hier begeben sich Gäste auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit, die bis in die griechische Antike zurückreicht. Zu den Kostbarkeiten zählen, Modelle jahrhundertealter Bauten und Vasen. Auch 5.300 Münzen aus verschiedenen Epochen sind zu sehen.

Groß und Klein kommen im Mühlenhof Freilichtmuseum aus dem Staunen nicht heraus. Das Freigelände besteht aus 30 Gebäuden, die von ihren Originalstandorten in das Museum übertragen oder rekonstruiert wurden. Sofort ins Auge sticht die 1748 erbaute Bockwindmühle, die aus Oberlangen bei Rathen stammt. Einen Einblick in das Leben anno dazumal gewährt das älteste Bauwerk, das Mühlenhaus mit Baudatum 1619. An der offenen Feuerstelle wurden früher Schinken, Speck und Würste geräuchert.

Einen Einblick über die Vergangenheit Münsters gewährt das Stadtmuseum , da sich seit 1989 in der Salzstraße befindet. In 33 Kabinetten im ersten und zweiten Stock erhalten Besucher eine Übersicht über das Leben von der vorchristlichen Zeit bis zur Gegenwart. Unter anderem zählen die Sammlung von Kunstschätzen aus Elfenbein und das Wohn- und Schlafzimmer von Bernhard Pankok zu den Glanzlichtern. Der Jugendstilkünstler ließ die Einrichtung für sein Sommerhaus in Baiersbronn nach seinen Entwürfen in den Vereinigten Werkstätten in München anfertigen. Die Ornamente in dem in grün und gold eingerichteten Zimmern sind bis ins kleinste Detail ausgefeilt. Da laufend Workshops für die Jüngsten stattfinden, ist das Haus auch bei Familien beliebt.