Glücksspielsucht - NRW verzockt Milliarden

In NRW werden etwa 1,7 Milliarden € pro Jahr verzockt

Circa 100.000 Menschen befinden sich in einer Spielsucht

Eine vorbeugende Prävention an Schulen ist erstrebenswert

Aber etwas ausführlicher. Im schönen Münster trafen sich am Montag den 17.01.2020 die bereits definierten Fachgruppen innerhalb einer Fachtagung zu dem Thema Glücksspielsucht. Mit dieser und den nahezu drastischen Auswirkungen wurde sich intensiv auseinandergesetzt und beschäftigt. In NRW „verdaddeln“ Schätzungen zufolge circa 100.000 Spielsüchtige Menschen eine Summe in Höhe von ungefähr 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Richtig gehört – Milliarden. Und nochmal richtig gehört – Pro Jahr. Eine Zahl die so mächtig und schwer wiegt wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt von Spanien, Südkorea oder Kanada aus dem Jahr 2019. NRW verspielt das spanische Bruttoinlandsprodukt innerhalb eines Jahres. Vergegenwärtigt man sich diese schier unglaubliche Zahl einmal weiter, staunt man nicht schlecht. Geteilt durch die 100.000 Spielsüchtigen (w/m/d) erhält man einen „Pro Kopf Wert“ in Höhe von 1.416,66€ pro Kopf, pro Monat.

Hohes Suchtpotential gerade bei jungen Menschen

Allein in der Stadt Münster sind es zum Beispiel und zur Veranschaulichung bereits mehr als 19 Millionen Euro, welche alljährlich ihren Weg in diverse Geldspielautomaten finden. Dazu gesellen sich noch unzählige Online-Spiele und Spiele Portale. Nach Expertenmeinung sind es vor allen anderen die Jugendlichen die dadurch gefährdet werden. Die Landeskoordinierungs-Stelle für Glückspielsucht des Landes Nordrhein-Westphalen erklärte die Findung eines Zugangs zu Schulen sowie die daraus resultierende Sensibilisierung des Lehrkörpers auf spielgefährdete Schülerinnen und Schüler, als eines der Hauptziele im Kampf gegen den Trend. Auch dieser Umstand stand im Fokus der Tagung.

Gewünscht sind Präventionsangebote an Schulen

Die hochfrequentierten Online-Games heißen beispielsweise "Sunmaker", "drückglück" oder "Tipico". Dort und auf vielen weiteren Seiten kann man ordentliche Gewinne verbuchen. Die Kombination aus „Spiel" und der Option schnelles Geld mit wenig Aufwand zu generieren um potentielle Bedürfnisse zu befriedigen wirken dabei gerade auf Jugendliche wie Honig auf Ameisen. Diese Spiele sind für Jugendliche äußerst attraktiv, denn hier könne je nach Fasson unterschiedliche Vorlieben wie zum Beispiel Roulette, Kartenspiel oder auch Online-Geldspielautomaten ganz entspannt und bequem vom heimischen Sofa aus bedient werden. Das Suchtpotential ist laut Fachpersonal enorm, wird durch die absolute Verfügbarkeit rund um die Uhr noch katalysiert. Das Smartphone ist nahezu immer dabei und reicht absolut aus um die diversen Apps zu nutzen. Auch das Verschuldungsrisiko wird exorbitant angehoben. Die Konten der Spieler sind meistens direkt mit den Accounts verknüpft und verfügen auch bei Auszubildenden und Oberschulbesuchern bereits über eine Dispolinie. Innerhalb der Tagung in Münster konnten Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen und Suchtberater*innen Informationen über die hohen Risiken und Gefahren des Onlineglückspiels aber auch innerhalb realer Casinos austauschen und diskutieren, um zukünftig gute und wirksame Suchtprävention in Schulen offerieren zu können.

Verbote oder intelligenter Umgang, respektive Perspektive

Fraglich bleibt ob Prävention in Richtung von „Verteufelung“ und „Verdammung“ gerade bei Jugendlichen Früchte tragen werden. Wichtig wäre vielmehr einen intelligenten Umgang im Kontext mit dem sich nicht eindämmenden Medium des Online Glücksspiels zu lehren.