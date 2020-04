Sind die Transfers des FC Bayern München auf Eis gelegt worden?

Durch die aktuelle Corona Krise wird allerdings auch das Transferverhalten des deutschen Rekordmeisters beeinflusst. Leider hat das Coronavirus auch seit etlichen Wochen Einzug in den deutschen Fußball genommen.

Daher ist es besonders interessant, die letzten Transferziele des FC Bayern München vor dem Ausbruch des Coronavirus im Auge zu behalten und nach wie vor zu verfolgen. Auch in diesen schweren Zeiten darf der deutsche Fußball nicht völlig außer Acht gelassen werden. Die Krise wird mit Sicherheit vorbeigehen und daher ist es besonders wichtig, auch mögliche Transfers des deutschen Rekordmeisters genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu den wichtigsten Transferzielen des FC Bayern München gehören ohne jeden Zweifel die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Kai Havertz. Der Ex Bundesliga Profi des FC Schalke 04 und aktueller Star von Manchester City sowie der Top Spieler von Bayer 04 Leverkusen stehen absolut im Fokus von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Der FC Bayern München ist allerdings nicht nur alleine hinsichtlich der Transferaktivitäten ein besonders attraktives Thema, sondern auch für Interessierte Sportwetten Fans. Die ganze Saison über ist der FC Bayern in der Regel in drei unterschiedlichen Wettbewerben vertreten. Hierzu zählen die deutsche Fußball Bundesliga, der DFB-Pokal sowie die prestigeträchtige UEFA Champions League.

Wer seine Sportwetten auf die spannenden Spiele des FC Bayern München abgeben möchte, hat die Möglichkeit, sich bei einem seriösen Wettanbieter im Internet zu registrieren. Wer seine Sportwetten online abgeben will, sollte selbstverständlich den attraktivsten Anbieter auswählen, der die besten Quoten für die einzelnen Wettmärkte zur Verfügung stellt. Der Vergleich der Wettquoten kann Ihnen helfen, die besten Angebote von Online-Sportwettenunternehmen an einem Ort zu finden.

Leroy Sané - das Ausnahmetalent aus dem Ruhrgebiet

Leroy Sané gehört ohne jeden Zweifel, zu den talentiertesten Spielern, welche der Ruhrpott in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hervorgebracht hat. Leroy Sané stammt vom FC Schalke 04 und konnte im Profikader bereits nach kurzer Zeit einen Stammplatz erhalten. Leroy Sané machte daraufhin in der deutschen Fußball Bundesliga durch starke Leistungen, viele Tore und etliche Assists auf sich aufmerksam. Dieser positive Trend blieb auch etliche finanzstarken Vereinen aus dem europäischen Ausland nicht verborgen.

Bereits nach seinem ersten Jahr als Profi in der Deutschen Fußball Bundesliga beim FC Schalke 04, wechselte Leroy Sané zum englischen Spitzenklub Manchester City. Der absolute Top Trainer, Pep Guardiola, konnten Leroy Sané bereits nach kurzer Zeit auf ein neues Level heben. In der englischen Premier League sorgte Sané daraufhin für Aufsehen. Einen kurzen Karriereknick gab es lediglich, als er nicht für die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, als es um den finalen Kader der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ging. Heute gehört Leroy Sané allerdings zum absoluten Stammkader des Teams von Joachim Löw und ist für die verschobene Europameisterschaft im Jahr 2021 absolut eingeplant.

Kai Havertz - der Ausnahmen Spieler von Bayer 04 Leverkusen

Beim FC Bayern München steht Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen absolut im Fokus. Der junge Mittelfeldspieler gehört zu den größten Talenten, welche der deutsche Fußball in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Kai Havertz überzeugt durch einen starken antritt und durch seinen präzisen Abschluss, wodurch er schon etliche Treffer für das von Peter Bosch trainierte Bayer 04 Leverkusen erzielen konnte.

Aus diesem Grund steht Kai Havertz auch beim FC Bayern München auf der Wunschliste. Der junge deutsche Nationalspieler würde sich sehr gut im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters machen. Allerdings hat der FC Bayern München starke Konkurrenz aus ganz Europa und es bleibt abzuwarten, ob Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge diesen Coup letztendlich landen können.