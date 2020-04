Typisch Münsterland: Die traditionelle Küche aus der Region

Traditionelle Delikatesse: Das Töttchen

Das Töttchen war früher eigentlich als „Arme-Leute-Essen“ bekannt, heute ist es eine echte Delikatesse der westfälischen Küche. Das Rezept stammt aus dem Münsterland. Der Begriff Töttchen bezeichnet ein schmackhaftes Fleischragout , das früher aus Fleischresten und Innereien zubereitet wurde, heute jedoch nicht mehr nach dem Originalrezept gekocht wird. Stattdessen verwendet man heute hauptsächlich Kalbfleisch für die Zubereitung. Das Fleisch wird mit Sellerie und Lauch, sowie einigen Gewürzen verkocht. Sobald alles weichgekocht ist, wird das Fleisch aus der Brühe herausgenommen, in Stücke geschnitten und mit etwas weniger Flüssigkeit und einer Mehlschwitze weitergegart. Danach wird das Ragout mit Essig, Sahne und Wein abgeschmeckt, wodurch es einen süßlich-sauren Geschmack erhält. Als Beilage wird das Töttchen einfach mit getoastetem Toastbrot oder Schwarzbrot gegessen.

Würziges Aroma: Der Knochenschinken

Eine weitere Fleischdelikatesse ist der westfälische Knochenschinken, der einen ganz besonderen Geschmack hat. Dieses besondere Aroma entsteht dadurch, dass ein langer Knochen während des Reifeprozesses im Fleisch bleibt. In den ersten Wochen wird der Schinken von Hand gepöckelt, danach wird er über Buchenholz kalt geräuchert. Dass der Knochenschinken bereit für den Verzehr ist, erkennt man an der dunkelroten Farbe des Fleisches und der goldgelben Fettschicht. Die gesamte Herstellung dauert dabei zwischen sechs und 18 Monaten. Der westfälische Knochenschinken hat eine lange Tradition, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Damals wurde der Schinken oft mit Brot gegessen und auch heute ist er ein beliebter Belag für Sandwiches. Die Erfindung des Sandwiches geht übrigens auch bis in das 18. Jahrhundert zurück, geschah jedoch nicht in Deutschland. Das Sandwich wurde von John Montagu, dem 4. Earl of Sandwich erfunden , der leidenschaftlich gerne Karten spielte und sich seine Hände während dem Essen nicht schmutzig machen wollte. Heute sind das Sandwich und der Knochenschinken eine beliebte Kombination im Münsterland.

Scharfer Eintopf: Pfefferpotthast

Dass die traditionelle Küche des Münsterlands besonders fleischlastig ist, sieht man spätestens bei unserer dritten Spezialität. Der Pfefferpotthast hat bereits seine gesamte Beschreibung im Namen. Das Wort „Hast“ steht für das Fleisch – meist Rindfleisch – das die Hauptzutat des Rezepts ausmacht. Beim „Pott“ ist die Rede von dem Topf, in dem das Fleisch geschmort wird, der Pfeffer ist natürlich selbsterklärend. Für das Gericht wird das Rindfleisch in Schmalz angebraten und mit Zwiebeln, Nelken und Lorbeerblättern geschmort. Erst wenn das Fleisch und die Zwiebel so weich sind, dass sie zerfallen, werden dem Topf reichlich Pfeffer, Zitronensaft und Kapern beigemengt. Um die Zutaten zu binden, wird anschließend noch eine Portion Semmelbrösel hinzugefügt. Danach ist der Pfefferpotthast fertig, serviert wird er mit Kartoffeln und Salat. Auch rote Beete und Gewürzgurken passen besonders gut dazu. Das leckere Rezept hat es sogar schon ins Fernsehen geschafft, in der Sendung „Einfach und köstlich“ mit Fernsehkoch Björn Freitag .

Ein süßer Abschluss: Westfälische Quarkspeise

Naschkatzen werden jetzt sicherlich hellhörig, denn die Quarkspeise ist ein wahres Highlight für jeden, der Süßes liebt. Das Dessert besteht wie der Name bereits verrät aus Quark, der mit Schlagsahne vermengt und mit Vanillezucker gesüßt wird. Für die Schichten zwischen der Quarkcreme wird eine typisch westfälische Zutat verwendet: Das Pumpernickel. Das beliebte Schwarzbrot wird mit Zucker und Kirschwasser vermengt, danach kommt auch noch Zartbitterschokolade in den Mix. Beide Massen werden nun abwechselnd in Schichten in ein Glas gefüllt und noch mit Kirschen oder Beeren garniert. Damit erinnert das Rezept ein wenig an die Schwarzwälder Kirschtorte. Ein schnelles und einfaches Dessert, das auch nach einer großen Hauptmahlzeit noch überall hineinpasst!

Das Münsterland hat viele Leckereien, die bereits eine lange Tradition besitzen und heute noch genauso gerne gegessen werden wie damals. Neben Rezepten mit viel Fleisch wie dem Töttchen oder dem Pfefferpotthast gibt es leckere Nachtische wie die westfälische Quarkspeise, die Naschkatzenherzen höherschlagen lässt. Was ihnen allen gemeinsam ist: Sie sind herzhaft und bodenständig.