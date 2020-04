Zu Hause Strom sparen – trotz Corona

Seit Beginn der Corona-Krise halten sich Millionen Menschen nahezu den ganzen Tag zu Hause auf. Das sorgt mitunter dafür, dass auch die Nebenkosten vieler Bürger steigen. Besonders die Stromkosten fallen oft viel höher aus als geplant und können zu ungewollten Ausgaben führen. Obwohl sich die Zahlungen für Strom, Gas, Wasser, Telefon und Internet in Deutschland nach einem aktuellen Beschluss des Bundestags bis zum 30. Juni aufschieben lassen, besteht Handlungsbedarf. Denn die Kosten werden nicht erlassen und können besonders die Menschen treffen, die auch ohne Pandemie knapp bei Kasse sind.

Doch wie kann man zu Hause Strom sparen, wenn sich dort der gesamte Alltag abspielt? Die wichtigsten Aspekte im Überblick:

Stromverbrauch ermitteln und reduzieren

Wer sich jetzt schon mal Gedanken über die eigenen Stromkosten machen und diese möglichst gering halten möchte, sollte sich zuerst bewusst werden, wie viel Strom genau verbraucht wird. Wer keine aktuelle Nebenkostenabrechnung vorliegen hat, sollte dafür einen Stromverbrauchsrechner zu Rate ziehen.

Der Stromverbrauch wird besonders davon beeinflusst, wie viele Personen in einem Haushalt leben. Außerdem fällt die Nutzung elektrischer Großgeräte besonders ins Gewicht. Dazu zählen zum Beispiel:

- Kühlschrank und Gefriertruhe

- Herd

- Computer und Zubehör

- Fernseher

- Waschmaschine und Trockner

Welchen Stromverbrauch Großgeräte haben, lässt sich der Energieeffizienzklasse entnehmen. Der eigentliche Stromverbrauch dieser Geräte kann nach dem Kauf nicht mehr beeinflusst werden. Daher raten viele Energieexperten dazu, Großgeräte nicht nur anhand ihres Kaufpreises, sondern vor allem anhand ihrer Energieeigenschaften auszuwählen.

Lohnt es sich jetzt neue Großgeräte zu kaufen?

Obwohl die Energieeffizienz von Großgeräten direkte Auswirkungen auf den Stromverbrauch hat, lohnt es sich nicht immer außerplanmäßige Neuanschaffungen zu tätigen. Ob sich dies lohnt, hängt immer von den möglichen Einsparungen ab.

Dafür ist ein Vergleich des jährlichen Stromverbrauchs des vorhandenen Geräts mit einem neuen, energieeffizienteren Gerät wichtig.

Beispiel: Die modernsten Kühl-Gefrierkombinationen der Energieklasse A+++ verbrauchen ca. 130 bis 135 KWh Strom pro Jahr. Dagegen verbrauchen zehn bis zwölf Jahre alte Geräte der Energieklasse B etwa 350 bis 360 KWh pro Jahr. Bei einem Strompreis von 29 Cent pro KWh liegen die Einsparungen bei ca. 64 Euro pro Jahr.

Es kann sich also durchaus lohnen, ältere elektrische Großgeräte gegen neuere und energieeffizientere Modelle auszutauschen. Wer allerdings gerade besonders knapp bei Kasse ist, sollte vor allem auf eine möglichst effiziente Nutzung der vorhandenen Geräte achten.

Besonders entscheidend ist deren Größe und Verwendung. Eine große Waschmaschine beispielsweisesollte möglichst nur dann laufen, wenn sie vollbeladen ist - auch wenn das nur ein bis zwei Mal pro Woche der Fall ist. Darüber hinaus sollten energiefreundliche Waschprogramme bevorzugt werden. Auch Kühlschränke sind besonders effizient, wenn sie möglichst gut gefüllt und auf eine Temperatur von 6 bis 7 Grad eingestellt sind. Auch bei einem Gefrierfach lässt sich Strom sparen, wenn man sicherstellt, dass es regelmäßig abgetaut und gewartet wird.

Die in den letzten Tagen häufig nachgefragte Ausstattung für das Homeoffice ist ebenfalls in vielen Haushalten für hohe Stromkosten verantwortlich. Oft sind dafür die integrierten Standby-Modi verantwortlich, die technische Geräte auch ohne direkte Nutzung aktiv halten. Auch wenn diese im Vergleich zum Betrieb den Stromverbrauch einzelner Geräte senken, summieren sich die Kosten, um mehrere Geräte dauerhaft auf Standby zu betreiben.

Fazit

Trotz der Möglichkeit die Zahlungen für Nebenkosten in Notfällen vorübergehend auszusetzen, sind hohe Stromkosten gerade jetzt für viele Menschen ein Problem. Um den Stromverbrauch effektiv zu senken, sollten Sie vor allem auf die „stillen“ Stromverbraucher im Haus schauen. Denn oft betragen die Mehrkosten für den unsachgemäßen Gebrauch von elektrischen Großgeräten mehrere hundert Euro im Jahr. Sie sollten außerdem versuchen nach und nach alte Großgeräte gegen moderne und effiziente Modelle auszutauschen.

So können Sie Ihre Kosten auch nach den Auswirkungen der Corona-Krise minimieren und langfristig sparen.