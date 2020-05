Legales Online Glückspiel 2021 in Deutschland

Schleswig Holstein: So läuft es hier seit 2011

Schleswig Holstein (SH) ist seit 2011 das einzige Bundesland, in dem Online-Casino-Anbieter eine gültige Erlaubnis erhalten. Damit positionierte sich SH als Vorbild im praktikablen Umgang mit den Online-Games. Die Lizenzen hatten eine zeitliche Befristung, sie liefen 2019 aus. Schleswig Holstein beschloss im Alleingang diese Regelung, es beteiligte sich nicht an ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag (GlüÄndStV).

Übergangsgesetz bis 2021 in SH

Mit Auslaufen der Lizenzen entschied der Landtag in SH ein befristetes Übergangsgesetz, welches bis Mitte 2021 gilt. Auf Basis des Übergangsgesetzes wurden die ausgelaufenen Lizenzen der Online-Casinos reaktiviert. Für Spieler bedeutet das in der Praxis: Nur, wer in SH lebt, darf in einem der dort ansässigen Online-Casinos spielen. Die Praxis aber zeigt, dass auch Spieler aus anderen Bundesländern von dem Angebot Gebrauch machen, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Werbung der Casinos in ganz Deutschland gezeigt wird. Zwar sind sie mit einem Hinweis versehen, dass das Angebot auf SH begrenzt ist, doch das hält die Wenigsten ab.

Während die Angebote der Online-Casinos mit Lizenzen aus SH von Anhängern des Glücksspiels gerne genutzt werden, üben andere Bundesländer wie das Saarland Kritik. Aus dieser Quelle ist zu entnehmen, dass aus Sicht der Landesmedienanstalt Saarland das Bundesland SH die Absprachen in Punkto Glücksspielwerbung nicht ernst genug nimmt und die getroffenen Vereinbarungen bricht. Schließlich hatte SH zugesichert, die Werbung für seine Online-Casinos weitgehend regional zu begrenzen. Doch zu sehen sind Werbespots in ganz Deutschland. Werbung ist ein zentraler Punkt, der durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag neu geregelt werden soll.

Frage an die Experten: Spielen Deutsche in Online-Casinos derzeit illegal?

Genau genommen bewegt sich der aktuelle Online-Glücksspielmarkt nicht auf legalem Terrain. Noch ist Spielen im Online-Casino in Deutschland gesetzlich nicht erlaubt, aber es wird faktisch geduldet. Experten sprechen von einer rechtlichen Grauzone, in der derzeit für Gamer praktisch keine Konsequenzen drohen. Das Angebot ist verfügbar, nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern auch aus EU-Mitgliedstaaten, in denen seriöse Glücksspiellizenzen das Online-Angebot legalisieren.

Online-Games in Casinos mit ausländischer Glücksspiellizenz, beispielsweise vom EU-Mitgliedsstaat Malta, sind für Gamer in Deutschland verfügbar. Vereinfacht gesagt sollen nach EU-Recht keine Staaten benachteiligt werden was das Online-Glücksspiel angeht. In Malta ist es erlaubt und Online-Casinos mit einer Lizenz aus Malta bieten ihre Leistungen entsprechend auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten an – so auch in Deutschland. Spiele wie das Platincasino sie offeriert, sind ein gutes Beispiel für die vielfältigen Möglichkeiten, die Spieler aus Deutschland erwarten. Testspiele mit einem Extra-Bonus erleichtern den Einstieg ins Online-Glücksspiel, denn sie ermöglichen es, sich mit den Games im Casino vertraut zu machen. Freispiele und eine breite Auswahl von Formaten eröffnen eine neue Gaming-Welt mit Nervenkitzel und verlockenden Spielchancen.

Ein Blick nach NRW: Wie ist Online-Glücksspiel hier bislang geregelt?

In NRW galt zunächst der Glücksspielstaatsvertrag bis zu seinem Auslaufen Ende 2011. Die damalige Landesregierung sorgte für den Fortbestand der getroffenen Regelungen, bis eine neue landesrechtliche Vereinbarung getroffen werden konnte. NRW einigte sich mit den anderen deutschen Bundesländern auf einheitliche Regelungen, die nun in der aktuellen Fassung hier einsehbar sind. Eine komplette Neuregelung wurde nicht auf den Weg gebracht. Tatsächlich haben die Länder an den alten Glücksspielstaatsvertrag von 2008 angeknüpft und die dort getroffenen Regelungen modifiziert. Auch wenn es im Detail einige Änderungen gibt, bleiben die übergeordneten Ziele des Vertrags erhalten. NRW erhält im neuen Glücksspielvertrag eine Sonderstellung, die im letzten Absatz kurz angerissen werden. Ausführliche Informationen hierzu sind auf der Website der Bezirksregierung Düsseldorf zu finden.

Die Ziele des Glücksspielstaatsvertrags

Der Glücksspielstaatsvertrag, der von allen Bundesländern ratifiziert wurde, verfolgt bestimmte Ziele. Dazu gehören die folgenden:

Es sollen gezielt Voraussetzungen geschaffen werden, die der Suchtbekämpfung dienen, um Glücksspielsucht und Wettsucht möglichst zu verhindern.

Es soll dem unerlaubten Glücksspiel auf Schwarzmärkten entgegen gewirkt werden, indem alternative Spielangebote in legalen Bahnen gestattet werden.

Jugendschutz und Spielerschutz muss gewährleistet werden.

Spieler sollen vor Betrug geschützt werden, indem sichergestellt wird, dass die angebotenen Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die mit dem Spielen eng verknüpfte Folge- und Begleitkriminalität soll abgewehrt werden.

Im Rahmen von Sportwetten soll Gefahren, die einen integren Wettbewerb gefährden, vorgebeugt werden.

Was hat sich konkret geändert?

Viele Bestandteile des Vorläufers des aktuellen Glücksspielvertrags sind geblieben, einige Änderungen und Neuregelungen wurden vereinbart. Die wichtigsten Vorschriften und Instrumente haben nach wie vor Bestand. Die wesentlichen Änderungen schlagen sich in den folgenden Neuerungen nieder:

Veränderte Gewichtung der Kernziele

Einige Kernziele haben mehr Gewicht erhalten. So sollen unerlaubte Entwicklungen von Glücksspielangeboten überwacht und aufgespürt werden. Der Ausbreitung von Spielangeboten auf dem Schwarzmarkt soll Einhalt geboten werden. Auch erhält der Punkt der Gefährdung des integren Wettbewerbs im Rahmen von Sportwetten neues Gewicht. Hier soll vermehrt für eine Gefahreneindämmung gesorgt werden. Im Detail sollen bestimmte Gefahrenpotenziale hinsichtlich Sucht, Betrug, Manipulation und anderer krimineller Aspekte in Bezug auf einzelne Glücksspielformen besser kontrolliert und abgewehrt werden.

Vertriebswege für Lotterien und Sportwetten wieder zulassen

Glücksspielangebote im Internet sollen legal und sicher sein sowie den Spieler- und Jugendschutz stärken. Deswegen werden die Vertriebswege im Internet für Lotterien und Sportwetten teilweise geöffnet. Vorgesehen ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das Staatsmonopol auf Lotterien bleibt erhalten.

Pferdewetten werden demnächst per Gesetz geregelt.

Neuregelung von Pferdewetten

Regelungen rund um Pferdewetten werden erstmals In den Staatsvertrag aufgenommen. Vertriebswege im Internet sollen zum Teil geöffnet werden, wobei nicht zugelassene Veranstalter in Deutschland ausgeschlossen sind. Bezüglich der Festquotenwetten seitens der Buchmacher wird ein Spielersperrsystem eingeführt.

Weitere Regelungen

Spielhallen müssen zukünftig eine glücksspielrechtliche Genehmigung beantragen

Gewinnspiele im Rundfunk werden aus dem Staatsvertrag entfernt. Sie unterliegen künftig nur noch dem Rundfunkstaatsvertrag.

Werbung für Lotterien und Sportwetten wird im TV und online gestattet. Allerdings sind Werbeeinblendungen unmittelbar vor und während einer sportlichen Live-Übertragung nicht zugelassen.

Besondere Regelungen in NRW ab 2021

NRW gestattet die bundesweite Werbung online und im TV. Außerdem ist NRW alleine befugt innerhalb des Staatsgebiets Lotterien zu veranstalten. Das Veranstaltungsmonopol wird an Westlotto mit Sitz in Münster übertragen. In den vier NRW-Spielbanken in Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund-Hohensyburg und Duisburg werden Roulette, Poker und Blackjack angeboten. Diese drei Spiele sollen online weder vermittelt noch veranstaltet werden.