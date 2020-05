Krebsversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung?

Die verschiedenen Tarife einer Krebsversicherung

Zunächst müssen Sie vor dem Abschluss einer Krebsversicherung einige Fragen zu Ihrem gesundheitlichen Zustand sowie möglichen Risiken beantworten. So müssen Sie als Antragsteller genaue Angaben zu bisherigen Krebserkrankungen ihrerseits sowie in ihrer näheren Verwandtschaft machen. Sofern Sie in der Vergangenheit mindestens eine Krebsdiagnose erhielten, ist der Abschluss einer Krebsversicherung bei den meisten Anbietern nicht mehr möglich. Eine Krebserkrankung eines engen Verwandten gilt zwar nicht als Ausschlusskriterium – allerdings müssen Sie in diesem Fall mit höheren Beitragssätzen rechnen. Der durchschnittliche Montagsbeitrag für eine Krebsversicherung beläuft sich auf rund 40 bis 60 Euro, wobei der Beitragssatz mit steigendem Alter stetig angehoben wird. Während sich die Jahresprämien für eine 25-jährige Frau zwischen 50 und 200 Euro bewegen, erheben die Versicherungsunternehmen für Frauen im Alter von mindestens 60 Jahren einen jährlichen Beitrag von bis zu 1.000 Euro. Auch die Laufzeiten der einzelnen Krebsversicherungen können, je nach Tarif, variieren, wobei viele Versicherungsunternehmen das Laufzeitende mit dem Erreichen eines bestimmten Alters verbinden. Zudem müssen Verbraucher bei den meisten Tarifen zunächst eine dreimonatige Wartezeit in Kauf nehmen, bevor der eigentliche Versicherungsschutz greifen kann.

Diese Leistungen umfasst eine Krebsversicherung

Laut einer Statistik erhielten im Jahre 2016 rund 492.000 Menschen die Diagnose Krebs, wobei Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sind. Daher decken die einzelnen Versicherungstarife unterschiedliche Krebsarten ab, bei denen häufig auch das Geschlecht eine entscheidende Rolle spielt. Während Frauen besonders häufig an Brust-, Eierstock- sowie Gebärmutterhalskrebs erkranken, wird bei Männern hingegen vermehrt Lungen- oder Prostatakrebs diagnostiziert. Um Betroffenen im Falle einer Krebserkrankung die bestmögliche Unterstützung zu bieten, umfasst eine Krebsversicherung eine ganze Reihe verschiedener Leistungen. Zu diesen Leistungen zählt mitunter eine Einmalzahlung in Höhe von bis zu 100.000 Euro, die jedoch nur im Falle der Erstdiagnose Krebs gewährt wird. Diese Einmalzahlung ist an keinen bestimmten Verwendungszweck gebunden, sodass es dem Versicherten selbst überlassen ist, ob er das Geld für eine alternative Therapieform, kosmetische Eingriffe oder zum Tilgen diverser Rechnungen nutzen möchte. Zudem haben die Versicherungsnehmer einen Anspruch auf Rentenzahlungen von bis zu zwölf Monaten, die als Ausgleich für mögliche Verdienstausfälle dienen. Die Höhe dieser monatlichen Zahlungen beläuft sich, je nach Tarif, auf rund 500 bis 1.500 Euro. Sofern im Laufe der Krebsbehandlung stationäre Krankenhausaufenthalte notwendig sind, wird den Versicherten ein Krankentagegeld in Höhe von 50 bis 300 Euro ausbezahlt. Auch kosmetische Operationen werden, sofern sie von dem Versicherten beansprucht werden, zumindest anteilig durch die Versicherungsunternehmen übernommen.

Krebsversicherungen bieten keine langfristige Absicherung

Wenn auch all diese Leistungen im Falle einer Krebserkrankung zumindest eine vorübergehende Entlastung bieten, so profitieren Versicherte nur von einem kurzfristigen Schutz. Verbraucherschützer üben daher deutliche Kritik an einer solchen Krebsversicherung und halten diese sogar für gänzlich unnötig. So wird Krebs häufig bei älteren Personen diagnostiziert, die den Versicherungsschutz aufgrund der begrenzten Laufzeit gar nicht nutzen können. Weiterhin werden nicht alle Krebserkrankungen und zudem auch nur die erste Krebsdiagnose von einer Krebsversicherung abgedeckt. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei der zweiten Diagnose um eine andere Krebsform handelt. Zudem werden von einer Krebsversicherung keine anderen ernsthaften Krankheiten berücksichtigt, sodass Verbraucherschützer den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung empfehlen.

Foto: Pexels / Andrea Piacquadio

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet einen umfassenden Schutz

Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung existieren kaum Einschränkungen in Bezug auf die jeweiligen Gesundheitsrisiken, sodass Verbraucher beispielsweise auch im Falle psychischer Leiden, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie bei einem Schlaganfall einen vollumfassenden Versicherungsschutz genießen. Im Falle einer krankheitsbedingten Berufsunfähigkeit erhalten die Versicherten solange eine Berufsunfähigkeitsrente, bis sie wieder vollends arbeitsfähig sind. Sollte eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit eintreten, profitieren die Versicherten demnach von einem langfristigen Schutz und geraten somit in keinen finanziellen Engpass. Dennoch sollte auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung immer dann abgeschlossen werden, wenn noch keine nennenswerten Krankheiten vorliegen. Denn auch bei dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung wird eine entsprechende Risikoprüfung vorgenommen, sodass die Diagnose einer bestimmten Krankheit hier schnell zum Ausschlusskriterium werden kann.

Fazit: Ein genauer Versicherungsvergleich lohnt sich

Wenn auch eine Krebsversicherung auf den ersten Blick viele Vorteile bietet, so müssen einige Einschränkungen in Bezug auf den Versicherungsschutz in Kauf genommen werden. Um für alle Fälle sowie für verschiedene Krankheitsbilder gewappnet zu sein, empfehlen wir Ihnen daher den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Grundsätzlich lohnt sich ein vorheriger Vergleich der einzelnen Tarife, sodass Sie von dem bestmöglichen Schutz profitieren.