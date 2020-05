Vakuumbeutel: Nützliche Helfer im Alltag

Warum frieren Gastronomiebesitzer alle ihre Speisen vakuumverpackt ein? Ganz klar, damit sie für den Kunden auch nach Wochen noch so schmecken, als sein sie gerade gekauft worden. Wenn das im Restaurantgewerbe klappt, warum dann nicht auch zu Hause? Für viele ist es vielleicht auch zu anstrengend jedes Mal das Vakuumiergerät herauszuholen und alles perfekt einzuschweißen. Dabei macht es nicht viel Arbeit Fleisch, Fisch, Gemüse oder sonstige Speisen mit einem Vakuumbeutel einzufrieren. Geübte Anwender können so ein Stück Fleisch innerhalb einer Minute einschweißen. Dieser „Aufwand“ lohnt sich für alle, die Frische & Geschmack mit konservieren wollen.

Als Beispiel: Wenn Brot bei Zimmertemperatur gelagert wird, bleibt es ohne Vakuumbeutel in der Regel 3-4 Tage genießbar, bevor es hart wird oder Schimmel ansetzt. Bei heißen Zimmertemperaturen schimmelt Brot schneller. Erfahrungsgemäß setzten die giftigen Keime bei Mischbrot oder Vollkornbrot schneller an, als bei Weißbrot oder Brötchen. Vor allem Brot, was in Plastiktüten lagert, denn dort setzt sich Feuchtigkeit an. Auch bei den Brotkästen gibt es Unterschiede. Keramik, Holz, Metall, es gibt viele Varianten. Am besten lagert sich Brot in Keramik oder Metall-Brotkästen. In Holzbrotkästen können sich Keime ehr ansammeln und vom Brot der Holzgeruch angenommen und dadurch ungenießbar werden.

Die beste Möglichkeit Brot zu verpacken ist mittels Vakuumierer und über Vakuumbeutel, denn bei dieser Verpackung verlängert sich die Haltbarkeit der Teigwaren auf 7 - 8 Tage. Eingefroren bei minus 30 Grad oder mehr sogar ein halbes Jahr oder länger. 2. Beispiel: Wurst und Käse! Diese Lebensmittel bleiben im Vakuumbeutel bis zu 14 Tage frisch und dies bei voller Qualität und ohne ranzig zu werden. Natürlich im Kühlschrank bei maximal 8 Grad Celsius. Einzige Voraussetzung ist natürlich, dass das Ganze hygienisch verpackt wird. Also nicht mit ungewaschenen Fingern, womöglich noch vom Einkaufen, in die Vakuumbeutel legen und einfrieren. Hygiene geht vor! Fazit: Wer ein wenig Zeit in das Vakuumieren von Lebensmitteln investiert, der erhält auch etwas davon. Es ist die modernste und beste Form der Frischhaltung und garantiert eine lange Frischhaltung von Speisen. Wem das mit dem Vakuumbeutel zu aufwendig ist, der kann natürlich weiterhin seine Brotscheiben in der Papierverpackung einfrieren. Ein Graus für jeden Gourmet aber soll es wirklich geben. Jeder muss hier für sich selbst entscheiden, wie lange er seine Produkte frischhalten will.