Kommunikation ist Key: Die Transaktionsanalyse im Alltag

Was ist Transaktionsanalyse?

Die Transaktionsanalyse (kurz: TA) wurde ursprünglich um 1950 entwickelt, um als psychologisches Konzept die menschliche Persönlichkeitsstruktur zu erklären. Der Begründer Eric Berne zeigt mit ihr, wie sich Menschen in bestimmten Zusammenhängen (allein, zu zweit, in der Gruppe,...) verhalten. Dies macht die TA nicht nur für die Psychotherapie sondern auch für unseren Alltag interessant: Sie gibt Auskunft darüber, wie Kommunikationsstörungen aufgrund des jeweiligen Zustands von Personen entstehen und hilft, daraus entstandene Konflikte zu begreifen und zu lösen.

Ausgangspunkt und Grundgedanken

"Ich bin o.k." und "Du bist o.k." - Mit diesen zwei schlichten Sätzen umrahmt Berne seine TA und revolutioniert damit gleichzeitig die damalige Psychoanalyse. Die Formulierungen verdeutlichen das Potenzial der TA: Die humanistische Erkenntnis, dass jeder Mensch mit allen Schattierungen und in seiner Ganzheit zu jeder Zeit im Leben in Ordnung ist und als vollwertige Person zu respektieren gilt!

Die folgenden drei Grundgedanken des Modells verfolgen einen ähnlichen Ansatz und sollen eine Hilfestellung für soziale Interaktionen geben (z.B. sollte man für eine gesunden, konfliktfreien Kommunikationsablauf diese psychologischen Erkenntnisse stets im Hinterkopf behalten):

1. Jeder Mensch ist in der Lage, zu denken und problemlösend zu handeln.

2. Die menschliche Kommunikation ist offen und frei - jeder kann sich daran beteiligen.

3. Jeder Mensch ist aus diesen Gründen ein autonomes (als selbstbestimmtes) Wesen und muss zu jeder Zeit als solches behandelt werden!

Der Mensch und seine Launen

Wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, tauschen wir uns kommunikativ (z.B. nonverbal durch Blickkontakt , durch ein Händeschütteln oder verbal durch einen Gruß) aus. Dieser Austausch wird als Transaktion begriffen und bildet das Kernkonzept der TA. Während wir miteinander kommunizieren - also wechselseitig Informationen übereinander transferieren - befinden wir uns in einer bestimmten Gefühlslage. Eric Berne bezeichnet diese emotionale Haltung auch als "Ich-Zustände". Die Zustände können ständig innerhalb einer Kommunikation wechseln (z.B. durch eine überraschende Info oder einen zornigen Blick des Gegenübers).

Lebensretter: Das Modell im Alltag

Über das Wissen zu verfügen, dass sich meine Kommunikationspartner während unseres Gesprächs in anderen Ich-Zuständen befinden könnten als ich, hilft mir, angemessen auf eine Situation zu reagieren. Wenn ich die Grundgedanken der TA beachte, bin ich in der Lage, mein Gegenüber als eigenständige Person mit ganz eigenen Gefühlen und Gedanken zu betrachten. Unabhängig davon, ob wir die gleiche Meinung bei einem Problem vertreten oder hitzig diskutieren.

Anzuerkennen, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse besitzt, die in seinen Zuständen verdeutlicht werden können, trägt dazu bei, dass wir uns in Kommunikationsmomenten respektvoll und achtsam verhalten. Um dies erkennbar zu machen, liefert die Transkriptionsanalyse eine Anleitung: Sie zeigt Kommunikationsmuster auf und analysiert die facettenreiche Persönlichkeit der Menschen, die - ganz egal in welchem Zustand sie sich befindet - ist wie sie ist. Und das ist völlig o.k.