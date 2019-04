Hamburg (dpa/tmn) - Das Pferd in aller Frühe zum Hänger bringen und dann hoffen, dass es auch hineinspaziert. Mit Grauen denken viele Pferdebesitzer an die nervenaufreibende Prozedur, wenn sie vorhaben, zu einem Turnier aufzubrechen. Wer darauf keine Lust mehr hat, für den ist das Geschichte.

Inzwischen können Turnierreiter nämlich online an Wettbewerben teilnehmen, heißt es in einem Digital-Extra des Pferdemagazins «St. Georg» (Ausgabe April/2019). Für die Teilnahme am Online-Turnier muss der Reiter nicht mehr zum Turnier aufbrechen. Stattdessen registriert er sich auf entsprechenden Plattformen. Dort können die Reiter ein Video ihres Rittes hochladen, das sie zuvor auf dem heimischen Reitplatz aufgenommen haben.

Je nach gewählter Disziplin und Leistungsklasse wird das Pferde-Reiter-Gespann von qualifizierten Richtern bewertet und platziert. Preise und Schleifen gibt es genau wie im echten Turnierleben ebenfalls - konsequenterweise ganz einfach per Post nach Hause.