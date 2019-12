Was gegen tierische Panik in der Silvesternacht hilft

München (dpa/tmn) - Für Haustiere ist der letzte Tag des Jahres besonders stressig. «Zu Silvester gibt es einen Riesen-Peak», sagt Kristina Berchtold, die sich in der Vermisstenstelle des Münchner Tierheims um die Suche nach entlaufenen Tieren kümmert.

Schon vor Mitternacht werde ja geknallt, und da nehmen die ersten Vierbeiner bereits Reißaus. Mehr als 20 Ausgebüxte zählt Berchtold im Schnitt in der Silvesternacht in München. Doch was kann man als Halter tun, außer dorthin zu reisen, wo gar nicht geknallt werden darf wie auf einigen Nordseeinseln?

Beruhigungsmittel nur in Absprache mit Tierarzt geben

Tatsächlich könnte man auch bei Vierbeinern zu sanften Beruhigungsmitteln greifen, erklärt das Tierheim. Es warnt aber vor Selbstmedikation und empfiehlt stattdessen den Besuch beim Tierarzt.

Tierheimleiterin Dalia Zohni rät bei furchtsamen Hunden zudem zu einem speziellen Angstgeschirr: «Wer nicht sicher ist, wie sein Hund auf die Böllerei reagiert, sollte sich das rechtzeitig besorgen.» Das Geschirr bietet einen zusätzlichen Gurt am Bauch, so dass sich das Tier bei Panik nicht so einfach aus den Riemen winden kann.

Freilaufkatzen sollten rund um die Silvesternacht im Haus gehalten werden. Ohnehin gilt es bei Vierbeinern, sie keinesfalls in der meist lautesten Nacht des Jahres alleinzulassen oder sie gar zum Knallen von Böllern und Raketen mit auf die Straße zu nehmen. Stattdessen gilt es, alle Fenster zu schließen und das Tier zu trösten.

Das Auto als Schutzraum für den Hund

Allen, die selbst für Feuerwerk und Böller nicht viel übrighaben, rät das Tierheim, vor Mitternacht mit Tier und Auto die Flucht zu ergreifen und an einen Ort zu fahren, an dem es ruhig ist.

Eine Fahrt zum Beispiel über die Autobahn empfiehlt auch die Welttierschutzgesellschaft (WTG): «In deren Nähe wird zumeist deutlich weniger gezündet, außerdem wird das Auto vom Tier oft als Schutzraum wahrgenommen», erklärt WTG-Tierärztin Daniela Schrudde.

Falls das Tier trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fortläuft, bieten Findefix und Tasso ein Suchverzeichnis, in dem Halter Anzeigen mit Daten zum Tier aufgeben können. Einfacher wird die Suche, dass der Vierbeiner gechipt und registriert ist - denn auf diese Weise kann er schnell identifiziert werden, wenn er gefunden werden sollte.