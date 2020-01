Sulzbach (dpa/tmn) - Emma ist derzeit nicht nur bei der Namenswahl für neugeborene Mädchen beliebt. Der Name landet auch in der Top Ten der Namen für Hündinnen: Emma belegt dort aktuell Platz drei.

Die Hundedamen-Hitliste führt jedoch weiter der Dauerbrenner Luna an, gefolgt von Bella. Auf den Plätzen vier und fünf sind Nala und Amy zu finden, wie die Auswertung des Tasso-Haustierregisters für alle dort im Jahr 2019 neu registrierten 402 000 Hunde ergab.

Auch für Katzendamen ist der Name Luna ganz besonders beliebt: Nachdem sich in den Vorjahren Luna und Lilly immer wieder auf dem ersten Platz abgewechselt hatten, lag Luna 2019 unter allen 333 500 neu registrierten Katzen wieder vorn. Auf Rang drei schaffte es Nala, der Name der Löwenkönigin aus dem Film «Der König der Löwen».

Bei den männlichen Hunden heißt der Spitzenreiter wie im Jahr zuvor Balou - ein ebenfalls von einem Zeichentrickfilm inspirierter Name, in diesem Fall vom Bär «Baloo» im «Dschungelbuch». Es folgen Buddy, Charlie, Milo und Rocky. Und wie werden die meisten Kater gerufen? Auch hier liegt ein Zeichentrick-Name vorn: Simba, der eigentliche «König der Löwen» im Film. Ihm folgen Leo, Charly, Balou und Felix.

Dass der Name Simba auch Hunden gegeben wird, überrascht. «Er rückte von Platz 37 auf 26 vor», sagte Tasso-Sprecherin Lisa Frankenberger.