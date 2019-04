NRW: Ab wann darf ich ins Casino?

Deutschlandweit ist die Zahl der zulässigen Casinos begrenzt. Für Nordrhein-Westfalen sind vier Spielbanken durch die Landesregierung vorgesehen. Zwei der insgesamt vier Casinos gehören zu den größten dieser Art in Deutschland. Das Angebot der Spielbanken setzt sich aus klassischen Tischspielen sowie diversen Automaten zusammen. Unter den Tischspielen ist eine Reihe von Klassikern zu finden, zu denen allen voran beliebte Titel wie Black Jack und Roulette gehören.

Auch in Nordrhein-Westfalen bekommen die traditionellen Spielbanken zusehends Konkurrenz durch die Online Casinos, die vor allem Neukunden mit dem Casino Bonus locken und meistens einen leichteren Zugang zum Glücksspiel einräumen. Dabei gibt es für die Online Casinos kaum Regulierungen . Um mit den Online Anbietern Schritt zu halten, organisieren die regionalen Casinos regelmäßig beispielsweise Pokerturniere.

Alle Casinos setzen Altersbegrenzung

Alle in Nordrhein-Westfalen niedergelassenen Casinos halten sich an die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Altersbegrenzung. Dadurch ist ein Eintritt erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. Die Spielbanken kontrollieren die Altersangaben, wenn Zweifel entstehen, anhand eines Ausweisdokuments, sind aber grundsätzlich auch befugt, den Zutritt ohne diese Kontrolle zu verweigern. Grundsätzlich muss der Personalausweis beim Besuch der Casinos mitgeführt werden. Das Mindestalter wurde vor allem definiert, um die Anforderungen an den Jugendschutz einzuhalten.

Spielbanken von Aachen bis Bad Oeynhausen

Die vier in NRW niedergelassenen Spielbanken befinden sich in Aachen, Bad Oeynhausen, Duisburg und Dortmund. Der Eintritt ist in allen Casinos gegen Zahlung eines kleinen Eintrittsgeldes möglich. Das Casino der Kurstadt Bad Oeynhausen empfängt seine Gäste mit verschiedenen Spielangeboten. Mit Einsätzen zwischen 5 und 500 Euro ist bereits eine Teilnahme an Blackjack möglich. Weitere sechs Tische können für American Roulette verwendet werden.

Ergänzt wird das Angebot an Tischspielen in Bad Oeynhausen durch diverse Automatenspiele, wobei hier insgesamt drei Jackpot-Systeme angeboten werden. Weiterhin können 154 Spielautomaten während des Besuchs angesteuert werden.

Deutlich größer als die Spielbank von Bad Oeynhausen ist das Casino Hohensyburg in Dortmund, das schon seit einiger Zeit sogar als eines der Größten in Deutschland bezeichnet wird. Auch hier ist, wie in Bad Oeynhausen, der Zugang an einen kleinen EIntrittspreis gebunden. Die Besucher erwartet ein umfassendes Glücksspiel-Angebot. Einer der Höhepunkte ist das Poker-Angebot, das jeden Tag ab 18.30 Uhr zur Verfügung steht. An zwei Tischen kann bei der Variante Ultimate Texas Hold'em mitgespielt werden.

Dortmund und Duisburg gehören zu den großen Casino-Städten Deutschlands

Das Dortmunder Casino hält für die Spiel-Begeisterten fast 300 Spielbanken bereit. Immer wieder finden in der Spielbank Pokerturniere statt, die parallel zu den klassischen Tischspielen angeboten werden. Derzeit kann in dem Dortmunder Casino an 12 Tischen American Roulette gespielt werden. Weitere drei Tische sind dem französischen Roulette vorbehalten. Eine Teilnahme an den Tischspielen ist bereits mit einem kleinen Einsatz möglich, wobei für viele Spiele die hohe Variabilität bei den Geldeinlagen den Reiz ausmacht. Während der Pokerturniere erhöht das Dortmunder Casino die Anzahl der Tische, sodass dann jeweils zwischen 10 und 22 Tischen zur Verfügung stehen.

Ähnlich umfassend ist das Angebot im Duisburger Casino. Neben klassischen Tischspielen bietet die Spielbank eine Reihe kleiner Spiele. Ab 15 Uhr werden hier bereits 18 Tisch für American Roulette bereitgestellt. Weitere acht Tische gibt es für Black Jack. Der Automatensaal beheimatet mehr als 354 Spielautomaten. Weiterhin gibt es 17 Stationen, an denen elektronisches Roulette angeboten wird.