Haarverpflanzung in Istanbul: authentisch und schnell!

Viele Patienten berichten von sehr positiven Erfahrungen mit der Haartransplantation in Istanbul. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die absolute Spitze für Haartransplantation sich in Istanbul befindet.

Haarausfall: nicht jeder kommt damit klar!

Haarverlust ist - in einem gewissen Maß - in erster Linie ein völlig normaler Vorgang. Die Kopfhaut „entsorgt“ alte Haare, die ihre Ruhephase abgeschlossen haben und schafft so Platz für neue Haare. Jeder Mensch verliert jeden Tag etwa 100 Haare. An manchen mehr, an anderen weniger.

Bedenklich wird es erst, wenn die ausgefallenen Haare nicht mehr nachwachsen und sich langsam aber sicher kahle Stellen auf dem Kopf bilden. Gerade Männer sind sehr oft von dem sogenannten erblich bedingten Haarausfall betroffen. Dieser beginnt meist an den sogenannten Geheimratsecken. Im weiteren Verlauf werden die Haare am Hinterkopf immer dünner und eine Tonsur entsteht . Irgendwann verbinden sich beide und der betroffene Mann ist Glatzenträger.

Nicht jeder kommt mit seinem Haarausfall klar, sehr oft stellt dieser eine langjährige psychische Belastung für die Betroffenen, sowohl Männer als auch Frauen dar.

Daher sind die Haartransplantation in Istanbul Techniken eine Lösung, dieses Leiden zu beenden. Gerade, wenn die Haare schon im frühen Alter ausfallen, kann die Ursache erblich bedingt sein und eine Haarverpflanzung in Istanbul ist dann sehr vorteilhaft. Auch starker Stress kann einen frühzeitigen Beginn des Haarausfalls sehr begünstigen.

Übrigens bleibt auch das weibliche Geschlecht nicht vom erblich bedingten Haarverlust – der androgenetischen Alopezie – verschont. Bei Frauen beginnt er meist nur sehr viel später, nämlich mit Einsetzen der Wechseljahre. Eine Haarverpflanzung in Istanbul ist ebenso dafür geeignet von Haarverlust betroffenen Frauen - wie auch Männer - wieder zu einer schönen und vollen Haarpracht zu verhelfen.

Günstige Preise für die Haarverpflanzung in Istanbul

Während man in Deutschland gut und gerne ca. 5000 Euro und mehr für eine Haarverpflanzung zahlt, sind die Preise in der Türkei für einen solchen Eingriff sehr moderat. Dabei sollte man wissen, dass die Krankenkassen in der Regel die Kosten für einen solchen Eingriff nicht übernehmen. Sie betrachten Haarausfall als rein kosmetisches Problem – egal wie groß die Belastung für den Betroffenen ist.

Man muss übrigens auch keine Bedenken haben, dass eine Eigenhaartransplantation in der Türkei qualitativ hinter Deutschland zurücksteht. Die Haartransplantation Techniken in Istanbul sind immer die modernsten, die der Markt derzeit bietet.

Dabei werden bei der Haartransplantation in Istanbul angewandten Techniken immer von einem medizinisch exzellent ausgebildeten Personal durchgeführt. Der Patient kann sich also stets in sicheren Händen fühlen. In der Regel werden in der Türkei Paketpreise angeboten. Darin sind, neben der Haarverpflanzung, der Aufenthalt in einem Luxushotel, der Flughafen beziehungsweise Hotel- und Kliniktransfer und viele weitere Extras enthalten. Lediglich der Flug muss selbst getragen werden. Diese Reisekosten sind aber schon für kleines Geld von allen größeren Flughäfen in Deutschland zu haben.

Moderne Haartransplantation Istanbul Techniken

Die Fachärzte für eine Haarverpflanzung in Istanbul arbeiten und entwickeln ständig an den innovativsten Techniken für eine Haartransplantation. Bei den ersten Haarverpflanzungen wurde noch die sogenannte "Punch-Technik" angewendet, die wurde dann zur "FUT-Methode" weiterentwickelt. Aus dieser Technik wurde dann wiederum die FUE-Methode geschaffen. Diese dient wiederum als Basis für die derzeit neueste Methode, die " Saphir und DHI-Technik".

Die Haartransplantation in Istanbul angewandten Techniken begeistern die Patienten sowohl durch das extrem natürliche Ergebnis als auch durch die lebenslange Haltbarkeit.

Die Metropole Istanbul hat sich dabei als Hotspot für Eigenhaartransplantationen entwickelt. Monatlich sollen laut türkischen Angaben über 10 000 Haartransplantationen dort durchgeführt werden.

Die DHI-Technik: innovativ und erfolgreich

Aufgrund von vielen Kliniken, und Ärzten entwickelt man sich im Konkurrenzverhalten stets weiter. Die Haartransplantation Techniken Istanbuls sind stets die modernsten, die derzeit auf dem Markt zu finden sind.

Bei der DHI Technik werden die sogenannten "Grafts" – also die Haarfollikel, die im Spenderbereich entnommen werden - mit einem "DHI Implanter Pen" auf direktem Wege in die Kopfhaut verpflanzt. So entfällt ein kompletter Arbeitsschritt, was diese spezielle Methode extrem komfortabel für den Patienten macht.

Der Implanter Pen macht es möglich, dass der Experte aus der Türkei, der den Eingriff vornimmt, die absolute Kontrolle hat über den Winkel, die Tiefe und die Wuchsrichtung der Grafts. Auf diese Weise wird ein extrem natürliches und vor allem authentisches Ergebnis erzielt.

Die DHI-Methode: kein Skalpell!

Ein weiterer Vorteil der DHI-Technik ist es, dass keine Skalpelle mehr benötigt werden, vor denen viele Patienten eine gewisse Angst haben. Mit einer speziellen Hohlnadel werden die Grafts aus dem Spenderbereich entnommen und nach der Entnahme in die Nadelspitze des "Implanter Pens" wieder eingelegt.

Anschließend wird oben am Pen auf den Auslöser gedrückt (ähnlich wie bei einem Kugelschreiber) und die "Follikel" werden so in den Empfängerbereich eingesetzt. Früher mussten die Haarkanäle noch mit einem Skalpell manuell geöffnet werden. Die Eigenhaartransplantation mit der DHI-Methode, eine der modernsten Haartransplantation Istanbul Techniken, erfolgt also sozusagen "just-in-time", was den kompletten Vorgang extrem verkürzt.

Die perfekten Ergebnisse sprechen für sich

Selbstverständlich führt die Haarverpflanzung in Istanbul ein gut ausgebildeter Spezialist durch. Während der Behandlung werden mehrere Implanter Pens benutzt, bis zu sechs Stück im Wechsel. Der Patient hat dann ein perfektes Ergebnis und das ein Leben lang.

Der Spenderbereich, auch Donorbereich genannt, aus dem die Grafts entnommen werden, liegt im sogenannten Haarkranzbereich der – grob gesehen – zwischen den Ohren liegt. Die Besonderheit an den Haaren, die dort wachsen: Sie sind relativ unempfindlich gegen das Androgen DHT, dass aus dem Testosteron gebildet wird.

Dieses männliche Hormon ist eines der Hauptfaktoren für den Haarausfall, der erblich bedingt ist. Somit kann ein erneuter Haarausfall verhindert und ein lebenslanges Haarwachstum garantiert werden.

Fazit: Die Haarverpflanzung in Istanbul bringt ein langanhaltendes, authentisches und natürliches Ergebnis und das zu einem extrem günstigen Preis.