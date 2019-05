FC Bayern München gegen Borussia Dortmund – was wird die neue Saison für uns bereithalten?

Auch abseits der beiden deutschen Topvereine tut sich viel. Dennoch stellt sich derzeit die Frage, wie die Bundesliga an Dortmund und den Bayern dranbleiben will, wenn diese bereits jetzt mit ihren Toptransfers immer mehr Qualität in den Kader bringen. In der Spielzeit 2018/2019 hatten viele Fans die Hoffnung auf eine Überraschung. Neben Dortmund spielte zu Beginn der Saison auch die Hertha aus Berlin und Mönchengladbach mit um den Titel, während die Rückrunde beiden das Genick brach und alle Titelträume versinken ließ.

Die Kaderplanung des BVB für die Saison 2019/2020

Bereits in der ersten Woche nach dem offiziellen Ende der Bundesligasaison 18/19 vermeldete der BVB in Windeseile drei Transfers. Mit Nico Schulz stand der erste Neue bereits am Montag fest. Der ehemalige TSG Hoffenheim Außenbahnspieler wird in der neuen Saison für die Schwarz-Gelben auflaufen und erhält einen Vertrag bis 2024.

Bereits einen Tag später wurde der heißumworbene Thorgan Hazard bei den Borussen vorgestellt . Auch er erhält einen Vertrag bis 2024. Zuletzt wurde von Seiten der Borussia aus Mönchengladbach immer wieder mitgeteilt, dass man sich derzeit nicht einigen könne, aufgrund der Ablösesumme. Umso erstaunlicher war es für alle Fans, dass der Deal nun doch so fix über die Bühne ging.

Als dritten Neuzugang wurde Julian Brandt vorgestellt, der Bayer Leverkusen verlässt und zum BVB wechselt. Wie Schulz und Hazard erhält auch Brandt einen Fünfjahresvertrag und ist somit bis 2024 an die Borussia gebunden.

Abseits dieser drei Toptransfers bastelt der BVB an weiteren Transfers. Derzeit steht Mateu Morey, der die Talentschmiede Barcelonas durchlaufen hat, im Fokus. Ein Grund diesen Transfer ebenfalls schnell über die Bühne bringen zu wollen, ist die Tatsache, dass der talentierte 19-jährige Ablösefrei zu haben ist.

Kaderplanung des Rekordmeisters – bereits zwei namenhafte Spieler wurden verpflichtet

Auch der FC Bayern München lässt derzeit hoffen, dass weitere namenhafte Spieler wie Griezmann oder Sane den Weg in die Bundesliga finden. Für die kommende Saison 2019/2020 wurden bereits zwei Spieler verpflichtet, die eine wirkliche Verstärkung darstellen.

Mit Benjamin Pavard konnte der FCB bereits früh eine Einigung erzielen. Der Innenverteidiger von Stuttgart wird nach der Relegation zum Team hinzustoßen und erhält einen Vertrag bis 2024. Er gilt derzeit als Ersatz für Boateng, der wahrscheinlich keinerlei Zukunft bei den Bayern haben wird.

Auch Lucas Hernandez ist als Innenverteidiger verpflichtet worden. Dabei bietet der ehemalige Atletico Star eine Vielfalt, die heutzutage nicht mehr üblich ist. So kann er auch auf der Außenbahn spielen. Auch diesen Spieler konnten der FC Bayern München bis 2024 verpflichten.

Zusätzlich wird auch Marco Friedl, der bei Bremen spielte, die Bayern unterstützen. Mit Jann-Fiete Arp hat der FCB sich ein Nachwuchstalent gesichert, dass zuletzt für den HSV auflief.

Wird die neue Spielzeit genauso spannend wie die Saison 2018/2019?

Auf diese Frage kann man nur schwer antworten. Der FC Bayern ließ in diesem Jahr einige Punkte liegen, da man sich im Umbruch befand und Spieler wie Arjen Robben oder Franck Ribery in die Jahre gekommen sind. Dennoch konnte man sich erneut den Titel sichern und wird für die kommende Saison mit großer Wahrscheinlichkeit auf diesen Positionen noch einen neuen Star bekanntgeben.

Borussia Dortmund war der Nutznießer der diesjährigen Bayernsaison. Zwischenzeitlich führte Dortmund die Bundesliga mit neun Punkten an, sodass viele Fans bereits an die Meisterschaft glaubten. Aber auch der BVB ließ in den entscheidenden Spielen Punkte liegen und brachte sich selbst um die Schale.

Für die kommende Saison bleibt es abzuwarten, wie die Neulinge sich in den Kader einfügen. Mit Brandt, Hazard und Schulz besitzt der BVB auch im kommenden Jahr die Chance, dem Rekordmeister in die Suppe spucken zu können.

Bereits jetzt bieten verschiedene Buchmacher, die man bei verschiedenen Anbietern findet, Wetten zur Meisterschaft an. Wie üblich ist der FC Bayern München erneut der Favorit auf den Gesamtsieg, während sich dahinter der BVB einreiht. Es bleibt spannend und wir freuen uns auf eine hoffentlich genauso spannende Saison wie in dieser Spielzeit!