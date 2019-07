Transfer Gerüchteküche: So sehen die Bundesliga Wechsel aus

Bayer Leverkusen will Ödegaard haben, Real Sociedad auch

Bayer 04 Leverkusen wirbt mit aller Kraft um das „Jahrhundert-Talent“ namens Martin Ödegaard. Der 20-jährige Norweger selber wurde erst vergangenen Mittwoch in Düsseldorf am Flughafen gesichtet, was die Gerüchteküche regelrecht zum Brodeln brachte. Alles deutet nun darauf hin, dass ein Wechsel zur deutschen Werks-Elf vor dem Abschluss steht. Bei Bayer Leverkusen würde Ödegaard den Nationalspieler Julian Brandt ersetzen, welcher in der anstehenden Saison für ganze 25 Millionen Euro zum Vizemeisterteam Borussia Dortmund gehen wird.

Doch nun soll Bayer ausgerechnet aus Spanien Konkurrenz bekommen. Und tatsächlich wurde Ödegaard am Freitag gemeinsam mit seinem Agent Björn Tore Kvarme und sogar seinem Vater Hans Erik am San Sebastianer Flughafen gesichtet . Sie haben laut Bild kurz darauf die Villa des spanischen Sportdirektors Roberto Olabe von Real Sociedad betreten.

Der Offensivspieler von Real muss sich nun entscheiden, ob er lieber bei den deutschen Champions League Teilnehmern oder aber bei den LaLiga Anwärtern spielen will. In beiden Fällen soll es um jeweils nur einjährige Leihen des Nationalspielers handeln, denn der norwegische Fußballstar steht bei Real Madrid seit 2015 und noch bis 2021 fest unter Vertrag.

Medienberichte sprechen über einem Wechsel von Barcelona’s Morey zum BVB

Auch um den jungen Mateu Morey gibt es im Moment zahlreiche Gerüchte, nach denen der Youngster vom FB Barcelona sich bald von seinem spanischen Team verabschieden und in die Kreise des BVB eintreten wird. Nicht weniger als fünf Jahre soll er im Ruhrgebiet bereits unterschrieben haben. Wenn das stimmt, dann hätte der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund nach der einmaligen Rückholaktion von Spieler Mats Hummels gleich noch den nächsten spektakulären Transfer des Sommers 2019 über die Bühne gebracht.

Der talentierte Morey selber ist gerade mal 19 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Jugendakademie von La Masia, der wohl bekanntesten Talentschmiede des Clubs FC Barcelona. Für den spanischen Verein selber lief der Verteidiger das letzte Mal in der A-Jugend auf und zelebrierte gleich darauf seinen UEFA Youth League Gewinn.

Sollte das Gerücht um den Wechsel Morey’s stimmen, so benötigt Barca dringend einen passenden Ersatz. Dieser soll in Form eines gewissen holländischen Rechtsspielers kommen. Der 20-jährige Mike van Beijnen soll in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft antreten. Tatsächliche Details zum möglichen Morey Transfer sollen aber erst Anfang Juli offiziell verkündet werden. Bei ihm endet der Vertrag bei den Katalanen schon am 30. Juni 2019, weshalb eine direkte Ablöse gar nicht fällig sein wird. Eine Entschädigung zur Ausbildung des jungen Talents wird es wahrscheinlich geben. Meldungen sprachen bereits im vergangenen Herbst davon, dass der Deal zumindest mündlich bereits längst geklärt wurde. Dabei soll der BVB starke Konkurrenz abgewimmelt haben, darunter Manchester City, Juventus Turin und FC Valencia, die allesamt Interesse an einem Transfer von Morey in ihren Club bekundeten. Sogar FC Bayern soll um den jungen Spanier gebuhlt haben.

ManCity’s Nmecha soll in die Bundesliga einkehren

Bereits seit mehreren Wochen wird spekuliert, dass Lukas Nmecha, deutscher Nationalspieler und U21 Supertalent des Manchester City Vereins, möglicherweise zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird. Neuste Nachrichten bestätigen, dass der 20-jährige Kicker von der Idee eines solchen Wechsels angetan ist . So meinte Nmecha in einem Interview mit der „Bild Sport“, dass die Bundesliga und Deutschland im Allgemeinen der richtige Weg für eine gute Entwicklung seiner Fußballerlaufbahn sein würden. Manchester City hat dabei natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Wenn alles im Einvernehmen geschieht, wird Nmecha mit hoher Wahrscheinlichkeit kommende Saison in der Bundesliga antreten.

Gladbach gilt dabei als momentan heißester Abnehmer und hat den Spieler wohl schon seit längerem im Visier. Da Nmecha jedoch bis 2021 noch fest an das ManCity Team gebunden ist, würden die Fohlen sich vorerst auch mit einem Ausleigeschäft zufriedengeben. Seine Mutter würde sich auf jeden Fall über den Beitritt vom Sohnemann bei Borussia freuen, denn sie wohnt in Gladbach.

Nmecha selber glaubt, dass seine Stärken optimal zur deutschen Philosophie passen. Laut des deutschen Spielers wäre bei den Briten die Physique stärker gefragt, während es bei den Deutschen besonders auf Köpfchen ankommt. England dribbelt mehr, Deutschland hingegen macht viel weniger Kontakt. Hinzu kommt, dass der gebürtige Hamburger sich darüber freuen würde, im Team wieder deutsch sprechen zu können.

Zuletzt wurde der flinke Nmecha an Preston North End ausgeliehen und spielte dort in der englischen Zweitliga. Insgesamt 41 Spiele hat er dort absolviert und erzielte vier Tore. Noch beeindruckender war jedoch seine Performance davor, als er in der City-Jugend in nur 11 Spielen ganze 15 Tore schoss.

Schürrle sucht noch nach Abnehmer

Der BVB muss sich weiter um einen Deal für André Schürrle gedulden, bis ein passender Interessent gefunden wurde. Die Borussia Dortmund Chefs wollen den ehemaligen Weltmeister scheinbar nicht behalten, weil er einfach zu teuer ist. Dabei gingen immer wieder Gerüchte umher, dass Lazio Rom an dem Profispieler interessiert sei. Der Berater des 28-jährigen Deutschen, Ingo Haspel, wiesen solche Hinweise jedoch komplett zurück, trotz dessen mehrere Magazine, wie die „Bild“ und auch die „Gazetta dello Sport“ von genau solchen Transferoptionen berichteten.

Der Vertrag bei Borussia Dortmund geht noch bis 2021, aber sein Team will ihn am liebsten schon jetzt loswerden, bevor die Vorbereitung auf die neue Saison am 3. Juli beginnt. Vor drei Jahren hat Dortmund an den VfL Wolfsburg über 30 Millionen Euro für Schürrle bezahlt. Nun droht dem BVB ein vergleichsweises schlechtes Geschäft im Wiederverkauf. Das letzte Mal wurde Schürrle ins Vereinigte Königreich an den FC Fulham Club ausgeliehen, jedoch rutschten die Londoner in dieser in die zweite Liga ab.

