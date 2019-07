Der besondere Abend in Münster: Die besten Aktivitäten

Für alle Menschen, die abends gerne ausgehen und einen besonderen Abend erleben möchten, bietet Münster mit seinen sechs Stadtbezirken und zahlreichen Etablissements hervorragende Möglichkeiten.

So gibt es einerseits nicht nur viele Kneipen, die bis tief in die Nacht ihre Pforten geöffnet haben, sondern andererseits auch eine große Zahl moderner Diskotheken für Jung und Alt. Bei den Kneipen gehören die nachstehenden zu den Highlights in Münster:

Plan B

Das Blaue Haus

Spooky's

Whisky Dungeon

Herausgegriffen werden soll das „Plan B“. Bei diesem handelt es sich um eine farbenfrohe Kneipe, die über eine kleine Bühne und Kickertische verfügt. Schmackhafte Drinks und musikalische Untermalungen von Oldies bis Punk runden das Angebot ab.

Bei den Diskotheken, von denen inzwischen einige alteingesessene geschlossen haben, können die folgenden Einrichtungen überzeugen:

Sputnikhalle

Club Favela

Schwarzes Schaf

Fusion Club

Von diesen populär ist vor allem das „Fusion“, das auf einem alten Industriegelände gelegen ist und vor allem Fans elektronischer Musik beglückt.

Sommersend bietet Spaß und Action bis in die Abendstunden

Wer sich in Kneipen und Diskotheken nicht so wohl fühlt und auf der Suche nach mehr Action ist, der kann sich zumindest einmal pro Jahr auf den bekannten „Send“ bzw. „ Sommersend “ freuen. Bei diesem handelt es sich um eine überregional bekannte Kirmes, die in diesem Jahr vom 18. bis zum 22. Juli 2019 bzw. von Donnerstag bis Montag stattfinden wird.

Die Öffnungszeiten variieren je nach Tag von 12 bis 23 bzw. 11 bis 24 Uhr. Während am Eröffnungstag die Fahrgeschäfte ab 14 Uhr geöffnet haben, richtet sich dieser Tag auch speziell an Familien.

Weitere Highlights der Kirmes, an der sich in diesem Jahr ca. 140 Beschicker beteiligen, sind das Frühshoppen am Sonntag ab 11 Uhr und das Feuerwerk, das ab 22.30 Uhr stattfinden wird.

Mit Freunden und Bekannten einen geselligen Abend verbringen

Da Münster zwar einige Spielotheken, aber kein eigenes Casino hat, können sich Fans des Glücksspiels privat einen schönen Abend machen. Foto: ThorstenF / pixabay.com

Auch Menschen, die in Münster auf der Suche nach dem besonderen Nervenkitzel sind, hat die Stadt etwas zu bieten. Münster hat zwar keine Spielbank bzw. ein Casino, allerdings sind jede Menge Spielotheken vorhanden. Exemplarisch können genannt werden:

Die Merkur Spielothek in der Hammer Str. 343 Die Magnum Spielothek in der Bahnhofstr. 18

Wer klassische Casino Spiele zocken möchte, der kann natürlich auch einen geselligen Abend mit Freunden organisieren und zusammen mit diesen eines der beliebten Online Casinos aufsuchen.

Die Auswahl von Anbietern im Netz ist heutzutage enorm und von etlichen Spielern werden diese gegenüber herkömmlichen Spielbanken aufgrund ihrer mannigfaltigen Vorteile bevorzugt. So haben Online Casinos nicht nur rund um die Uhr geöffnet, sondern sie bieten beispielsweise auch attraktive Bonus-Angebote für Neukunden und Bestandskunden.