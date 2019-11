Alexander Zverev: Der neue Boris Becker?

Alexander Zverev ist aktuell in der Tenniswelt in aller Munde. Der 22-jährige Deutsche mit einer Körpergröße von 1,98 m schaffte im letzten Jahr als erster Deutscher das, was zuletzt Boris Becker 1995 gelungen war: Er gewann die ATP Finals in London und stellte sich damit als die vielleicht seit Jahrzehnten größte Tennis-Hoffnung der Bundesrepublik heraus. Wie hat Zverev es so weit gebracht? Und wo liegen seine Stärken und Schwächen?

Von Aschendorff Medien