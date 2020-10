Münster dekoriert den Garten

Überzeugen Bronzestatuen durch Glanz und Witterungsbeständigkeit?

Ein einzigartiger Blickfang für den Garten sind Skulpturen aus Bronze. Hierbei muss es sich nicht nur um traditionelle Büsten oder Abbildungen handeln. Stöbern Sie durch den bronze- shop.com und lassen Sie sich von ausgefallenen Ideen verzaubern. Von wendigen Geckos bis hin zu modernen Figuren oder abstrakten Büsten finden Sie zahlreiche Modelle, die Ihren Garten in ein unbekanntes Licht rücken werden. Doch neben der Entscheidung für eine Bronze-Statur, geht auch die Bereitschaft für das Informieren rund um diesen Werkstoff einher. Denn Bronze ist ein besonderes Material für den Garten. Zunächst einmal sollten Sie den Edelrost kennen. Edelrost ist ein absichtlich entstehender oxidativer Belag auf der Statur. Er trägt dazu bei, der Figur einen altaussehenden Eindruck zu verleihen. Um diese Schicht schon beim Kauf der Statur zu erhalten, müssen Sie auf ein brüniertes Objekt zurückgreifen. Bei diesem Verfahren werden die Figuren an der obersten Metallschicht von einer basischen Lösung angegriffen. Ein dünner, feiner Rostfilm erscheint , welcher anschließend von einer Ölschicht geschützt wird.

Somit überzeugen Bronzefiguren bei Wind und Wetter. Herbstliches Wetter oder Schnee im Winter haben dem Werkstoff nichts an.

Wie wirken Ammoniten aus Steinguss?

Sie möchten Ihrem Garten natürliche Hingucker schenken? Dann sollten Sie auf urzeitliche Dekoration zum Kaufen oder Selbermachen setzen. Ammoniten oder sogenannte versteinerte Tintenfisch-Verwandte passen zur Natur des Gartens. Ammonite zur Dekoration bestehen meist aus Steinguss. Ammoniten-Fossilien in Originalform sind bei Sammeln begehrt, denn Sie sind kaum mehr aufzufinden und geben Aufschluss über das Leben vor vielen Millionen Jahren. Durch ihre Schneckenform sowie die schöne Vierung des Panzers wirken die Ammoniten natürlich. Sie integrieren sich daher in das Gartenbild, ohne aufzufallen. Dennoch wirken sie dekorativ.

Erzeuge gothische Elemente einzigartige Hingucker?

Wasserspeier sind Ihnen sicherlich von gotischen Kirchen oder Bauten der Renaissance bekannt. Verzerrte Fratzen, böse Blicke oder himmlische Wesen tauchen an diesen Kirchen mit einer wichtigen Funktion auf: Sie speien Wasser, indem Sie das herabfallende Regenwasser bündeln und durch eine kleine Auslassöffnung auf den Boden schleudern. Doch hierbei stellt die Auslassöffnung ein besonderes Element der Figuren dar. So tritt das Wasser aus den Mündern und Mäulern der Figuren aus. In besonderen Fällen urinieren kleine Figuren sogar das Regenwasser auf den Boden.

Ebendiese wasserspeienden Figuren können Sie Ihrem Gartenteich hinzufügen . Zwar handelt es sich um spielerische Elementen, diese sind dennoch robust und witterungsbeständig. Der Gartenteich wirkt aufregend, vor allem für Kinder. Die Besonderheit: Trotz der abstrakten Weise des Wasserausgebens, erhalten Sie einen schicken Stil. In vielen modernen Einrichtungshäusern mit Gartenabteilung finden Sie die Wasserspeier in diversen Formen. Oftmals werden sie auch als "Gargoyle" bezeichnet. Dieser Begriff stammt aus dem Französischen "gargouille" , was mit dem deutschen Begriff des Gurgelns verwandt ist.