Umweltverschmutzung, Lärmbelastung, Lichtverschmutzung

Atmen!

Giftige Gase und Verbindungen , die von Kraftfahrzeugen und Fabriken in Luft und Wasser freigesetzt werden, verursachen schwerwiegende Schäden für die Umwelt, die Tierwelt und damit für die Gesundheit der Bevölkerung. Obwohl Umweltschützer seit langem versuchen, die Umweltverschmutzung zu bekämpfen, ist es noch ein langer Weg, um echte Lösungen zu finden. Irreversibler Schaden kann nicht mehr aufgehoben werden, aber wir können die weitere Verschmutzung stoppen. Dazu müsste natürlich die ganze Menschheit zusammenkommen. Schadstoffe sollten beseitigt werden, alternative Kraftstoffe sollten verwendet werden, die weder die Luft noch die Tierwelt verschmutzen. Die Herstellung nicht abbaubarer Materialien sollte ebenfalls eingeschränkt werden. Ein großer Teil der Massenproduktion und der von der Konsumgesellschaft gekauften Massenartikel landet im Müll. Abfall schädigt wieder die Natur. Dies ist ein sehr komplexes und ernstes Problem, für dessen Lösung wir nicht mehr viel Zeit haben.

Unter den Sternen

Es wird weniger von Lichtverschmutzung gesprochen, obwohl dies bis 2020 wichtig sein wird. Aber was ist Lichtverschmutzung? Lichtverschmutzung ist die Verschwendung von Energie und umweltschädlichem Licht am Nachthimmel mit künstlichem Licht. Unnötige Lichter verschwenden nicht nur Energie, sondern stören auch die Lebenswelt. Langsam sehen wir die Sterne von den vielen künstlichen Lichtern nicht einmal richtig.

Lärmbelästigung

Laut Umfragen der WHO nimmt die Lärmbelastung von Jahr zu Jahr zu . Kontinuierliche Hintergrundgeräusche schädigen unser Gehör und unsere Gesundheit. Da das menschliche Ohr Lärm nicht herausfiltern oder ausschließen kann, sind wir ständig Lärm ausgesetzt, der auf lange Sicht schwerwiegende Folgen haben kann. Es kann auch zu Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-, Verdauungs- und Nervensystemproblemen führen. Anhaltende Geräusche erschweren es uns, uns zu konzentrieren und uns zu erinnern, und können uns nervös und angespannt machen. Ruhige Arbeitsbedingungen, ein friedliches Zuhause, Grundvoraussetzung ist Stille. Obwohl keine vollständige Stille hergestellt werden kann, kann der Schall durch Platzieren schallabsorbierender akustischer Elemente verbessert werden. Geräusche werden von Wänden, Fenstern, Decken und Böden reflektiert, was zu einer lauten, hallenden Akustik führt. Verwenden Sie Materialien mit einer dichten und flexiblen Struktur, die speziell für akustische Zwecke entwickelt wurden. Schallabsorbierende Paneele, schallabsorbierende Vorhänge und schallisolierende Matten eignen sich hervorragend zur Geräuschreduzierung. Wenn Sie sich richtig um Ihren Arbeitsplatz und Ihr Zuhause kümmern, werden Sie die positiven Veränderungen fast sofort bemerken, indem Sie die perfekte Akustik schaffen. In unserer schnelllebigen, lauten und stressigen Welt ist es fast eine Rettung, wenn wir endlich nach Hause kommen und uns entspannen und entspannen. Wenn jedoch die Geräusche der Nachbarn oder der Straße in unsere Wohnung eindringen, schwindet leider auch die Hoffnung auf eine friedliche Erholung. Diese unangenehmen Geräusche verschwinden auch nachts nicht, was zu unruhigem Schlaf führen kann. Und wenn wir uns nicht richtig einschlafen können, werden wir auch am nächsten Tag müde und erschöpft sein. Kontinuierliche Anspannung und Erschöpfung wirken sich auch negativ auf unsere Arbeitsleistung und Stimmung aus. Vergessen Sie nicht, den Lärm in den Schlafzimmern zu filtern. Mit dicken, dichten schalldämmenden Vorhängen können wir Geräusche ausschließen, die in die Fenster eindringen. Mit schalldichten Teppichen können wir sogar die Bodenfläche der gesamten Wohnung bedecken, sie dämpfen auch Schritte und Stoßgeräusche erheblich.

Lasst uns umweltbewusst leben!

Selbst eine einzelne Person kann viel für ihre Umwelt tun, indem sie auf ein paar einfache Dinge achtet. Die Umwelt und die Lichtverschmutzung sind eine ökologische Katastrophe. Auch die gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Lärmbelastung werden nicht unterschätzt. Achten Sie von Kindesbeinen an auf eine optimale Akustik, damit zumindest unser Zuhause eine Insel des Friedens und der Ruhe in dieser lauten, lauten Welt ist!