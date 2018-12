Eine durchdachte Raumgestaltung kann Ihr Zuhause gemütlicher machen. So bietet es sich bei kleinen Räumen an helle Möbel und transparente Stoffe zu wählen. Foto: pixabay.com

Raumteiler, schwebende Schränke & Co

Für eine schöne Aufgliederung können offene Raumteiler, halbhohe Regale oder auch ein besonders inszenierter Vorhang sorgen. Genügend Stauraum ist damit in jedem Fall gesichert und auch clevere Details wie beispielsweise Einschubkörbe bringen Flair in die Wohnung. Für jeden Geschmack finden sich die passenden Einschübe. Wasserhyazinthengeflecht-, Stoff-, und Kunststoffkörbe setzen pfiffige Akzente.Sehr modern und überaus praktisch sind an der Wand montierte Möbel, die reichlich Abstand zum Boden vorweisen. Hausfrauenfreundlich konzipiert überzeugen sie auf ganzer Linie. Die Bodenfreiheit verleiht ihnen eine attraktive Leichtigkeit. Ihre Räume gewinnen deutlich an Großzügigkeit! Von schmalen, luftigen Garderoben bis hin zu effizienten Waschbeckenunterschränken finden sich viele wirkungsvolle "Wandhänger".

Fensterkleider verhüllen auf elegante Art. Zarte Vorhänge, Scheibenhänger oder ein praktisches Sichtschutzrollo bringen nicht nur optische Vorteile in den Raum. Gerade Letzteres reguliert Licht- und Schattenbedarf nach Ihrem persönlichen Gusto. Auch gewährt es auf Wunsch Einsicht oder sichert diskret Ihr privates Reich ab. Spielerisch schafft es in verschiedenen Farbnuancen eine herrliche Wohlfühlatmosphäre. Toll, wenn sich die Farbgebung der Vorhänge in der Auswahl der Accessoires widerspiegelt. Ein harmonisches Gesamtkonzept entsteht. Jeder Wohnraum oder auch die Glasfront im Wintergarten profitieren von dem geschickten Fensterschmuck.

Gewusst wie: Platzprobleme clever gelöst

Weniger ist bekanntlich mehr. Und so lässt sich dieses Sprichwort bestens in Ihre Raumgestaltung mit einbringen. Überladene Zimmer sind nicht mehr zeitgemäß. Machen Sie sich frei von zuviel Möbelwerk! Die Lösung liegt dabei in der Auswahl Ihrer Inneneinrichtung. Rollbare Sideboards, ausziehbare Tische, unterschiebbare Hocker oder eine

Schreibtisch-unter-Bett-Kombination für das Kinderzimmer können erstaunlich viel an Raum wettmachen. Auch die übliche Zettelwirtschaft kann mit handelsüblichen Ordnungshelfern (z. B. dekorative Ordnerrücken, ein großes Whiteboard mit Magnetfunktion und stapelbare Einlagefächer) zum Erliegen kommen. Kleiner Tipp: Setzen Sie Bücherregale und Fächer nicht willkürlich, sondern möglichst symmetrisch an. So schaffen Sie Klarheit. Außerdem bei kleinen Räumlichkeiten lieber helle Möbel mit

Schiebetüren, feingliedrige Lampen und transparente Stoffe wählen!

Fazit

Ob mit einem variabel einsetzbaren Sichtschutzrollo, platzsparenden Einzelmöbeln oder funktionellen Wohninnovationen - Einrichten bereitet Freude! Geschickt angestellt kann aus einem kleinen Reich eine bezaubernde Wohlfühloase geschaffen werden.