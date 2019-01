Täglich verbringen die Deutschen im Schnitt zwischen 7 und 7,5 Stunden im Bett – aber reicht das auch aus, um gesund zu bleiben und volle Leistung im Alltag zeigen zu können? Schlafmangel wird in unserer 24-Stunden-Gesellschaft zu einem dauerhaften Begleiter, was ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie chronisch übermüdet sind und machen sich so unwissentlich krank. Dabei gibt es einige relativ deutliche Anzeichen für chronische Übermüdung, die niemand einfach ignorieren sollte.