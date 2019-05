Helfer aus dem Freundeskreis oder professionelle Möbelpacker? Wenn Deutsche umziehen

Die Deutschen packen gern selbst an. Drei von vier Umzügen in Deutschland werden in Eigenregie geplant und mit privaten Helfern bewerkstelligt. Möbelpacker und Umzugsservice sind vor allem für Menschen interessant, die häufiger umziehen. Zeit ist laut einer Studie (pdf) bei regelmäßigen Wohnungswechslern ein großer Faktor. Welche Vorteile hat man mit privaten Helfern? Und wann führt kein Weg an professionellen Möbelpackern vorbei?

Private Helfer oder professionelle Anbieter – ab wann nervt ein Umzug?

Die hohe Anzahl der Umzüge mit Hilfe von Freunden und Bekannten dürfte statistisch auch darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei den Umziehenden zu einem großen Teil um Studenten , Auszubildende und andere junge Menschen handelt, die relativ wenig Geld zur Verfügung haben. Ab einem bestimmten Alter beziehungsweise Einkommen möchte sich niemand mehr damit belasten, eine Couchgarnitur oder die Echtholz-Schrankwand ohne Aufzug in die vierte Etage zu befördern.

Irgendwann sind auch die fittesten und muskulösesten Freunde von einem Umzug genervt. Wer die kostengünstige Hilfe aus dem Bekanntenkreis zu oft beansprucht, kann Sympathiepunkte einbüßen. Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Umzugshelfer?

Vor- und Nachteile privater Umzüge und professioneller Anbieter

Der größte Vorteil privater Helfer sind die niedrigen Kosten. Die Freiwilligen sind mit ein paar Getränken und Verpflegung zufrieden und man spart selbst dann Geld, wenn man ihnen darüber hinaus eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lässt. Bei privaten Helfern ist es allerdings wichtig, dass genug von ihnen zur Verfügung stehen, damit der Umzug nicht zur Tortur wird.

Möbelpacker und Dienstleister sollte man immer dann beauftragen, wenn große und schwere Gegenstände bewegt werden sollen: Wer ein Klavier transportieren möchte, wird kaum um professionelle Anbieter herumkommen. Auch wenn nicht genügend freiwillige Helfer zur Verfügung stehen, sich der Umzug über eine große Distanz erstreckt und der Bekanntenkreis ein gewisses Alter erreicht hat, sollten professionelle Dienstleister und Möbelpacker erste Wahl sein.

Wer zahlt, wenn etwas kaputtgeht?

Ein weit verbreiteter Irrglaube besteht darin, dass nur die Profis eventuelle Schäden ersetzen. Die Haftpflichtversicherung privater Helfer kommt allerdings ebenfalls für Beschädigungen auf, je nach Versicherung sogar bis zu einer Summe von 50 Millionen Euro . Somit wird die persönliche Beziehung nicht belastet, wenn etwas zu Bruch geht, sondern die Ansprüche werden an einen Versicherer gestellt. Die wertvollsten Dinge selbst zu tragen und Gegenstände mit emotionalem Wert separat zu transportieren, ist allerdings grundsätzlich eine gute Idee und kann viel Stress ersparen. Wer sehr oft umzieht, sehr schwere oder teure Möbel besitzt oder ins Obergeschoss einer Wohnung zieht, die keinen Fahrstuhl besitzt, sollte die Preise professioneller Umzugsdienstleister vergleichen.

Nicht vergessen

Umzüge in Deutschland haben einige Besonderheiten. So sind beim Auszug oft Renovierungsarbeiten erforderlich, und auch der Transport der eigenen Küche erweist sich als nerven- und kraftraubend. In vielen anderen Ländern hingegen sind Küchen und Schränke fester Teil der Wohnung.

Zudem haben Arbeitnehmer in Deutschland keinen rechtlichen Anspruch auf Urlaub für Umzüge. So beklagen viele, dass nicht genug Zeit für die Vorbereitung der neuen Wohnung bleibt und dass die Renovierung der alten Bleibe zu lange dauert. Vergessen wird außerdem oft, dass manche Arbeiten nur von Fachleuten wie z.B. Elektrikern durchgeführt werden können; zudem ist es eine echte Herausforderung, an alle Um- und Anmeldungen zu denken.

Wie hoch die Motivation des Freundes- und Bekanntenkreises ist, beim Umzug zu helfen, und was ihm zuzumuten ist, muss jeder selbst einschätzen. Im schlimmsten Fall kommt man irgendwann nicht mehr um Dienstleister herum, weil niemand mehr bereit ist, mit anzupacken.