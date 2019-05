Wärmedämmung beginnt bei der Haustür

Während neuere Gebäude meist mit modernen Haustüren ausgestattet sind, treten an den Türen älterer Häuser oft nicht zu unterschätzende Wärmelecks auf. Briefschlitze in der Tür sind energetisch betrachtet ein offensichtliches Defizit, aber auch Einfachverglasung und der Verzicht auf Türdichtungen kommen bei Altbauten vor.

Weil die meisten Wärmeverluste bekanntermaßen an Fenstern und Türen drohen, ist in Altbauten der Austausch leckender Haustüren an der Tagesordnung. Nicht nur dicht soll die Tür am Ende des Tages sein: Auch in Sachen Optik und Einbruchschutz wünschen sich Hausbesitzer Vorzüge.

Ästhetisch trotz Mehrfachverglasung

Dass gute Haustüren Wärme-, Schall- und Einbruchsschutz vereinen , sieht man ihnen nicht auf den ersten Blick an. Mittlerweile ist die Technik so weit fortgeschritten, dass Dämm- und Sicherheitskriterien der Ästhetik keinen Abbruch tun. Als langlebigstes und wetterbeständigstes Material gilt derzeit Aluminium, das neben Stabilität und Vorteilen hinsichtlich der thermischen Leitfähigkeit zeitlose Eleganz zu eigen hat. Damit die Haustür wirklich dicht hält, ist aber nicht nur das Material entscheidend.

Türen mit idealen Dämmqualitäten zeichnen sich durch Stärke, Mehrfachverglasung und mehrfache Türdichtungen aus. Bei der Abdichtung sind Wärmebrücken zu vermeiden, um den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung gerecht zu werden. Deren Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) dient bei der Auswahl geeigneter Türen als Orientierung. Haustüren mit guter Rahmendämmung bewegen sich mittlerweile weit unter den vorgegebenen Grenzwerten. Um dauerhafte Luftdichtheit sicherzustellen, sind an allen Seiten des Türblatts mehrere umlaufende Dichtungen zu empfehlen, wobei Beschläge idealerweise weit nachjustierbar sind.

Mit gut gedämmten Türen zu langfristigen Ersparnissen

Wer Haustüren nicht ausschließlich nach optischen Kriterien auswählt, spart auf lange Sicht hohe Energiekosten. Dadurch sind anfallende Mehrkosten für den Tausch der Haustür binnen kürzester Zeit wieder ausgeglichen und kein Grund, auf die Modernisierung zu verzichten.

Übrigens sind auch manche Neubauten nicht auf dem neuesten Stand, was die Dichtigkeit der Haustür betrifft. Um auf Nummer sicher zu gehen und Wärmelecks zu identifizieren, bietet sich ein thermografischer Hausspaziergang gemeinsam mit Experten an.

KfW-Förderung zum Tausch der Tür

Ob Altbauten oder neuere Häuser: Der Tausch leckender Türen ist förderfähig. Im KfW-Programm 430 erhalten Hausbesitzer beispielsweise Zuschüsse, die bis zu zehn Prozent der Kosten decken. Um die Förderung in Anspruch zu nehmen, ist vor dem Tausch der Tür ein Antrag bei der Förderstelle zu stellen.

Nicht der Hausbesitzer selbst, sondern ein stellvertretender Sachverständiger erledigt die Antragsstellung. Wichtig zur Bewilligung der Förderung ist der jeweilige U-Wert der neuen Tür. Anders als für die Haustür selbst lässt sich für die Einbau-Arbeiten keine Förderung beantragen.