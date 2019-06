Die passenden Möbel für die Terrasse

Es gibt kaum etwas Schöneres, als den Frühling und Sommer mit der Familie oder Freunden auf der Terrasse zu genießen. Viele können es gar nicht erwarten, den Wohnraum bei gutem Wetter nach Außen zu verlagern. Doch hierfür dürfen die passenden Möbel nicht fehlen. Bei Baur gibt es praktische Gartenmöbel für Terrasse . Ganz gleich, ob es klassisch, modern oder funktional sein soll, es gibt hochwertige Möbel in unterschiedlichen Stilrichtungen, Materialien und Farben. Sie sind robust, witterungsbeständig und pflegeleicht. Mit den passenden Möbeln wird die Terrasse in eine tolle Oase zum Wohlfühlen verwandelt. Ideal sind beispielsweise großzügige Loungesets und bequeme Relax-Liegen oder ein Hängesessel, um die Seele baumeln zu lassen. Damit wird pures Urlaubsfeeling geschaffen. Kissen sind perfekt, um die Sitz- und Liegemöbel optisch aufzuwerten und den Komfort zu erhöhen. Bei der Aufstellung der Möbel sollte die Himmelsrichtung beachtet werden: Während auf der Nordterrasse eine Sonnenliege nicht so sinnvoll ist, wird auf der Südterrasse unbedingt ein guter Sonnenschutz benötigt. Bietet die Terrasse nicht genügend Platz für viele verschiedene Möbelstücke, genügen ebenso ein kleiner Tisch und zwei oder drei Stühle.

Weitere Tipps für die Terrassengestaltung

Eine Überdachung schützt vor Regen und ein Sichtschutz vor neugierigen Blicken. Letzterer dient auch gleichzeitig als Windschutz. Die Möglichkeiten sind vielfältig, beispielsweise Sichtschutzwände oder bepflanzte Rankgitter. Selbst Sonnenanbeter wünschen sich einen guten Sonnenschutz, wenn es zu heiß wird. Daher darf dieser Faktor nicht außer Acht gelassen werden. Dabei kann zwischen fest installierten Überdachungen und flexiblen Möglichkeiten wie Markisen, Sonnenschirmen, Sonnensegeln oder Faltdächern gewählt werden. Abends lassen sie sich mit sparsamen LED-Lichtern stimmungsvoll beleuchten. Bei der Gestaltung sollte auch genügend Platz für andere Dinge gelassen werden. Hübsche Dekorationselemente wie ein Terrassenbrunnen oder stilvolle Figuren runden das Gesamtbild optimal ab. Damit werden interessante Akzente gesetzt. Grüne, üppig blühende Pflanzen verwandeln die Terrasse in eine traumhafte natürliche Oase . Sie dürfen keinesfalls fehlen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Pflanzen die Stimmung heben und dem Wohlbefinden sehr gut tun. Mit der richtigen Bepflanzung kann sogar für einen kostenlosen Sichtschutz gesorgt werden, zum Beispiel durch hoch bepflanzte Kübel, die in Reihe gestellt werden. Auch eine natürliche Hecke bietet guten Sichtschutz.

Zusammenfassung

Die Terrasse ist ein wunderbarer Ort, denn bei schönem Wetter lässt es sich hier herrlich entspannen. Doch so richtiges Wohlfühlen ist nur möglich, wenn sie angenehm gestaltet ist. Auf der Terrasse dürfen zweckmäßige Möbel und hübsche Pflanzen nicht fehlen. Dekorationsartikel machen den Ort rundum gemütlich. Auch an Sonnen-, Sicht- und Witterungsschutz sollte gedacht werden, um sich vor Wind und Wetter sowie vor neugierigen Blicken zu schützen. Schönes Licht schafft abends besondere Stimmung und eine behagliche Atmosphäre. Wenn es etwas kühler ist, wärmt ein offenes Feuer in der Form einer Feuerschale und verbreitet gemütliches Lagerfeuerfeeling.