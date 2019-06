Accessoires, Details und Licht bestimmen die Wohnatmosphäre

Tag und Nacht

Wohnraum wird in fast allen Fällen sowohl von natürlichem Licht als auch künstlichem Licht versorgt. Durch ein Fenster fallende Sonnenstrahlen lassen Räume erstrahlen. Diffuses Licht eines wolkenverhangenen Himmels fördert praktisch ausreichende Helligkeit ohne Glanzpunkte. In der Dämmerung morgens und abends übernimmt künstliche Ausleuchtung. Wie prägend Naturlicht wirkt, hängt stark von der Größe und Position der Fenster ab. Panoramascheiben holen den Tages- und Nachtlauf in den Raum. Kleine Fenster und Luken reichen selbst am Tag nicht immer aus. Südlagen bringen oft genug Licht auch durch kleinere verglaste Flächen. Bei ungünstiger Ausrichtung kann ein dauerhaftes Hilfsbeleuchten der Atmosphäre entscheidend helfen.

Diese Infografik erklärt die Wirkung des Lichts auf den Menschen und was die Farbtemperatur damit zu tun hat.

Direkt und indirekt

Vielfältige Leuchtquellen und Lampenarten haben die sprichwörtliche nackte Glühbirne oder Neonstoffröhre an der Decke abgelöst. Designerlampen, Leuchtdiodentechnik, Lichterketten, Spots und Strahler lassen sich kreativ verteilen und schalten. Sie nehmen nicht viel Platz weg. Kleine unauffällige Mikrochips und Sensoren sorgen für automatisches Anschalten, Dimmung und punktgenaues Beleuchten von Raumbereichen. Moderne Werkmaterialien reflektieren und verteilen Lichtstrahlen bis hin zu effektvollen Flächenwirkungen. In äußeren Raumbereichen platzierte Leuchtquellen wie den Ecken betonen die Größe und Tiefe eines Raums. Hinter Pflanzen angebrachte Lampen und Strahler werfen attraktive Schatten und verhindern blendende Augenblicke. Fernbedienungen helfen dabei, mehrere verteilte Lichtquellen und Lampen im gewünschten Maß zuzuschalten.

Farbakzente und Reflexion

Licht ist abhängig von seiner Reflexion. Das menschliche Auge nimmt vor allem die sekundären Lichtwellen wahr. Um Lampen vorteilhaft einzusetzen, ist das Zusammenspiel mit der Umgebung prägend. Alles Dunkle, ob Boden, Möbel oder Wände, absorbiert und schluckt Licht. Der Anteil und Grad an dunkler Einrichtung bestimmt die optimale Atmosphäre und Ausleuchtung. Flächenwirkungen, wie sie bei indirektem Licht meist erwünscht sind, werden auf dunklen Untergründen schnell zu ovalen Lichtellipsen. Eingeschränkte Reflexion kann zu Lichtknappheit in der Mitte des Raums führen. Umgekehrt neigen bestrahlte helle und glänzende Oberflächen dazu, stark zu reflektieren. Das kann bis zur Wahrnehmung kalten Lichts, Ungemütlichkeit bis hin zum geblendet sein führen.